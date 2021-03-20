صور وفيديوهات ترصد رومانسية روبي والمنتج وليد منصور.. هل يستعدان للزواج بعد انفصاله عن والدة ابنته؟

روبي النجمة المصرية خطفت الأنظار خلال الفترة الأخيرة ليس فقط بسبب نجاح ألبومها الجديد "حتة تانية" الذي طرحته مؤخرًا، ولكن أيضًا بسبب علاقتها بالمنتج وليد منصور، الذي أنتج لها ألبومها وساهم في نجاحاتها ونشاطاتها المكثفة في الأشهر الماضية.

ارتباط وليد منصور وروبي!

وانتشرت العديد من الصور والفيديوهات التي جمعت روبي ووليد منصور مؤخرًا، والتي ترصد رومانسيتهما في أكثر من مناسبة، تزامنًا مع احتفال روبي بنجاح ألبومها الجديد "حتة تانية"، ويبدو أن الثنائي قررا الارتباط مؤخرًا بعد النجاحات التي حققها كل منهما، وتعاونهما معًا في ألبومها الجديد الذي يشهد عودتها للغناء بعد سنوات طويلة.

وتأتي أنباء ارتباط روبي ووليد منصور، بعد مرور 4 سنوات من طلاق روبي من المخرج سامح عبد العزيز، حيث أسفرت تلك الزيجة عن ابنة وحيدة تدعى "طيبة"، أما المنتج وليد منصور فكان من المعروف عنه علاقته الرومانسية بزوجته ووالدة ابنته خديجة، حيث إنه تغزل فيها أكثر من مرة خلال الاسنوات الماضية، وكان أحدثها في عام 2019 عند الاحتفال بالعام الجديد.

وليد منصور وزوجته السابقة

وكتب وليد منصور في رسالة رومانسية لزوجته قبل عامين: "كل سنة وانتي يا دينا أجمل وأحلي زوجة في الدينا، وكل سنة وانتي وخديجة دايما في أفضل صحة، بعتذر لك لو في أي يوم في 2018 زعلتك مني.. أوعدك في 2019 عمري ما أزعلك عشان انتي أحلي وأجمل حاجة في حياتي، بعتذر لك لو الشغل خدني منك ومن خديجة بس غصب عني.. بعتذر لك لو حصل مني أي تقصير في حاجة".

وتابع: "بعتذر لك من أي حاجة وحشة حصلت مني وأوعدك السنة الجديدة مش هازعلك، وبعتذر عن أي ضيق أو أحساس مش حلو حستيه بسببي، بعتذر لك قدام العالم عشان انتي أهم وأحلى حاجة في حياتي"، وأرفق الرسالة بصورة عائلية تجمعه بزوجته وابنته، ونالت الصورة تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور حينها، كما أنه كان حريصا على نشر العديد من صوره العائلية والرومانسية مع زوجته.

روبي ووليد منصور يثيران الجدل بعد أنباء ارتباطهما

ولم يعلن وليد منصور مؤخرًا انفصاله عن والدة ابنته، إلا أن متابعيه فوجئوا بأنباء ارتباطه وقرب موعد زواجه من الفنانة روبي خلال الساعات الماضية، بعد تعاونهما في ألبوم حتة تانية، رغم عدم إعلانهما الرسمي عن الأمر حتى الآن.

الجدير بالذكر أن روبي تصدرت محركات البحث خلال الأيام القليلة الماضية تزامنًا مع طرح ألبومها الجديد "حتة تانية" الذي تعود به للغناء بعد ما يقرب من 20 عامًا، كما حرصت على الاحتفال بالألبوم الجديد من خلال إحياء حفل غنائي تحت سفح الأهرامات بمصر.

كذلك انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة، ظهرت فيه روبي وهي ترقص على أنغام أغنيتها الشهيرة "ليه بيداري كدا".