تشييع جنازة المخرج رائد لبيب بحضور أشرف زكي ورانيا فريد شوقي..صور

رائد لبيب المخرج المصري الذي توفي صباح اليوم بعد معاناة مع السرطان، شيعت جنازته منذ قليل من مسجد السيدة نفيسة بالعاصمة المصرية القاهرة وسط حضور كبير من أقاربه ومحبيه.

تشييع جنازة المخرج رائد لبيب

شيعت جنازة المخرج الراحل رائد لبيب من مسحد السيدة نفيسة بالقاهرة عصر اليوم، وحضر الجنازة العديد من أقارب وأصدقاء المخرج الراحل وفي مقدمتهم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الذي حرص على التواجد في جنازة رائد لبيب وتوديعه، كما تواجد كذلك في الجنازة كل من الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية والفنان أحمد شاكر، والفنانة رانيا فريد شوقي التي جمعتها صداقة قوية مع المخرج الراحل، وقد ظهرت أسرة المخرج رائد لبيب في حالة انهيار لحظة تشييع الجنازة، وقد غاب العديد من النجوم الذين شاركوا المخرج الراحل في العديد من الأعمال الفنية المهمة التي قدمها خلال مسيرته التي أمتدت لأكثر من 35 عاما ومن المقرر أن يدفن رائد لبيب في مقابر أسرته بمنطقة السيدة عائشة بمصر.

الفنان صلاح عبدالله ينعى المخرج الراحل رائد لبيب

رائد لبيب لم تعلن أسرته حتى الآن عن إقامة عزاء له في ظل الاوضاع الخاصة التي تفرضها أزمة كورونا، في وقت قد نعى المخرج الراحل العديد من محبيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من بينهم الفنان صلاح عبدالله الذي أشاد عبر حسابه على "تويتر" بالدور الكبير الذي لعبه رائد لبيب واكتشافه للعديد من المواهب الشابة خلال مشواره الطويل، كما طلب الفنان صلاح عبدالله من متابعيه بالدعاء له فكتب في تغريدته: "لو تعرفوا قد إيه كان طيب وجدع وخدوم وهادي وراضي وساعد كتير من شباب الموهوبين ومتعنا وأسعدنا سنوات وسنوات بمسلسلاته وبرامجه لن تكفوا عن الدعاء له أرجوكم الفاتحة والدعاء للمخرج التليفزيوني الكبير".

أهم أعمال المخرج الراحل رائد لبيب

رائد لبيب قد أعلن في فبراير الماضي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، إصابته بمرض السرطان فكتب : "أنا جالي سرطان" من دون أن يوضح تفاصيل أكثر عن مرضه، وتفاعل الجمهور مع منشور رائد لبيب الى جانب عدد من الفنانين أبرزهم الذين تمنوا له الشفاه العاجل، وقد تدهورت حالة المخرج الراحل بشكل سريع في الأيام الماضية ودخل إلى العناية المركزة حتى تم الإعلان عن وفاته صباح اليوم.

رائد لبيب يعتبر من أبرز المخرجين المصريين الذين قدموا العديد من الأعمال التي تمتاز بالطابع الدرامي الكوميدي الساخر، وكانت أول أعماله كمخرج عام 1984 من خلال مسلسل "دموع الشموع"، وتوالت بعد ذلك أعماله ومن أبرزها مسلسلات "هند والدكتور نعمان"، و"نص أنا نص هو"، ومن أشهر أعماله أيضا برنامج "الكاميرا الخفية" الذي قدمه الفنان الراحل إبراهيم نصر، وحقق وقتها نجاحا جماهيريا كبيرا.