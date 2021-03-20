إلهام شاهين بالفيديو:"انفصلت عن زوجي الأول بسبب الخيانة ولإنتاجه فيلمين لسهير رمزي"

إلهام شاهين استكملت الجزء الثاني من لقائها في برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على كل من قناة "DMC" و"أبوظبي"، وقد كشفت النجمة المصرية عن تفاصيل جديدة عن زيجاتها وسبب فشلها.

إلهام شاهين: "زواجي الأول لم يكن زواج مصلحة"

إلهام شاهين تحدثت عن تجاربها مع الزواج وتحديدا مع زوجها الفنان والمنتج الراحل عادل حسني، وأكدت أن زواجهما كان بسبب علاقة حب بينهما، كما كشفت عن سبب انفصالهما رغم العلاقة القوية التي جمعتهما وكذلك سنين زواجهما فقالت : "في البداية انتشرت اخبار عن زواجي من رجل الأعمال عادل حسني، ولم يكن ارتباطنا بشكل رسمي ولذلك صححت هذه الأخبار لوسائل الإعلام، وعندما تم ارتباطنا بشكل رسمي أقيم حفل كبير وكشفنا عن هذا الارتباط، وزواحي منه ليس مصلحة على الرغم من فارق العمل الذي يصل إلى 25 عام".

وأضافت إلهام شاهين: "سبب انفصالنا هو قيامه بإنتاج أعمال فنية في وقت كان يرغب مني أن اعتزل التمثيل، حيث أنتج عمل لسهير رمزي في البداية وعندما واجهته أكد انه لا ينوي تكرار هذه التجربة مرة أخرى، وتجاوزنا ذلك لتنتشر أخبار عن إنتاجه عمل جديد لنفس الفنانة وواجهته للمرة الثانية و أنكر ذلك لكن وقعت صدفة انني علمت بوجوده في استديو قريب من موقع تصوير أحد أعمالي فذهبت واكتشفت الأمر وهنا طلبت منه الطلاق لأول مرة، حيث أنناانفصلنا مرتين بعد زاوج استمر لـ5 سنوات".

إلهام شاهين: "كذب زوجي الأول هو السبب في انفصالنا لأول مرة"

إلهام شاهين وجهت اعتذارها لزوجها السابق عادل حسني بسبب حديثها عن تفاصيل طلاقهما حيث أكدت أنه كانت تجمعهما علاقة صداقة قوية على الرغم من الانفصال، كما أشارت أنها أحبته وكانت تشعر بغيرة كبيرة عليه فقالت: "سبب زواجي من عادل حسني هو أنني أحببته بشدة وكنت أغير عليه بشكل كبير، وسبب طلاقنا هو كذبه وانكاره بأنه ينتج أعمال للفنانة سهير رمزي، وهي ليست السبب فيما حدث، وانا اعتذر لإعادة ذكر هذه الأحداث على الرغم من الصداقة الكبيرة التي كانت تجمعنا بعد انفصلنا لكنني صريحة ولا استطيع ان أكذب".

إلهام شاهين أكدت انها تعرضت للخيانة من زوجها الأول فقالت: "تعرضت للخيانة من زوجي الأول ولم اسامحه، وكان هذا هو السبب في انفصالنا لثاني مرة، فقد سامحته في المرة الأولى التي خدعني فيها ولم يعلمني بإنتاجه لأعمال سينمائية، لكن لم استطيع أن اسامحه على الخيانة".

إلهام شاهين: "قبلت الزواج في السر لأنني كنت مطاردة"

إلهام شاهين أكدت أن زوجها الثاني رجل الأعمال اللبناني عزت قدورة هو من طلب منها عدم الكشف عن زوجهما إلى أن ينتهي من الإعداد لحفل زفاف ابنته وأوضحت إلهام شاهين انه أكثر رجل أحبها طوال حياتها فقالت: "زوجي الثاني طاردني في كل مكان، وشعرت أنه كان يراقبني لذلك قررت الزواج منه، ولم اكشف ذلك في وسائل الإعلام بسبب طلبه حتى ينتهي من الإعداد لحفل زفاف ابنته واحترمت ذلك".

واوضحت إلهام شاهين: "استمر زواجنا لمدة عام، وجميع من حولنا يعرف هذا الزواج، ومر عام ولم تتزوج ابنته لذلك قررت الانفصال عنه، وكان يرغب في معاقبتي بتشويه وجهي بسبب حبه الكبير لي، والذي لا أنكر أنني أعجبت بحبه لي، وسامحته على هذا الحادث".