صور جديدة لسمية الخشاب و محمد رمضان من كواليس مسلسل "موسى"

سمية الخشاب أثارت جدلا واسعا في الساعات الأخيرة وذلك بعد انتشار صورها مع الفنان محمد رمضان من كواليس مسلسل "موسى"، والذي من المقرر عرضه على أكثر من قناة مصرية وعربية في شهر رمضان القادم.

سمية الخشاب تثير الجدل بصورها مع محمد رمضان

سمية الخشاب نشرت عبر حسابها على "انستجرام" أكثر من صورة تجمعها مع الفنان محمد رمضان من كواليس تصوير مسلسل "موسى"، الصور التي نشرتها الفنانة المصرية تظهرها في أحد المشاهد التي يتعرض فيها الفنان محمد رمضان "موسى" لأزمة صحية تتسبب بدخوله إلى المستشفى في وقت تقوم بزيارته "حلاوتهم" وهي الشخصية التي تقدمها الفنانة سمية الخشاب في العمل، وقد أثارت الصور ردود فعل واسعة من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حيث أنها تأتي بعد أيام قليلة لنشر الفنان محمد رمضان لنفس الصورة التي نشرتها الفنانة المصرية، والتي اعتبرها البعض ردا على صورة محمد رمضان.

أول صورة لسمية الخشاب في كواليس مسلسل "موسى"

سمية الخشاب تعتبر الصور التي قامت بنشرها دوت الخليج الأولى لها من كواليس المسلسل حيث حافظت خلال الأسابيع الماضية على عدم نشر أي صورة لها من الكواليس، بينما اتهم الفنان محمد رمضان بأنه يحرق أحداث العمل بسبب نشره العديد من الصور والتفاصيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل عرض المسلسل في شهر رمضان القادم، حيث اعتبر البعض أن ظهور سمية الخشاب معه كشف عن دورها في العمل وأنها تجسد دور زوجته، وأن الفنان المصري تعمد أيضا خلال الأسابيع الماضية نشر العديد من المشاهد المهمة التي كانت سوف تشكل مفاجأة للجمهور في حال ظهوره بها عند عرض العمل وليس بمجرد صور على وسائل التواصل الاجتماعي.

سمية الخشاب تعود للدراما بعد غياب سنوات

سمية الخشاب تعود من خلال مسلسل "موسى" للدراما بعد غياب 4 سنوات عنها منذ مشاركتها في مسلسل "الحلال" الذي تم عرضه في رمضان 2017 بالمشاركة مع الفنان بيومي فؤاد، ويسرا اللوزي، ودينا فؤاد، ومها أحمد، لتغيب الفنانة المصرية لفترة طويلة وتبدأ الإعداد لمسرحية جديدة مع الفنان أحمد آدم في العام الماضي لكن لم تعرض حتى الآن لم بسبب الأوضاع التي فرضتها أزمة فيروس كورونا.

وينتظر جمهور النجمة سمية الخشاب ظهورها من جديد في الدراما خلال مسلسل "موسى" بعد هذا الغياب الطويل، وقد روج صناع المسلسل وأبطاله خلال الفترة الماضية له على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت اعتبره محمد رمضان ملحمة بسبب أحداثه وكذلك حجم النجوم المشاركين فيه، والذين من بينهم الفنان رياض الخولي، وصبري فواز، ومنذر رياحنة، وسيد رجب، وتارا عماد، وفريدة سيف النصر، والعمل من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.