نانسي عجرم تتصدر بـ"إمي".. النجوم يحتفلون بيوم الأم 2021 على طريقتهم ويطرحون أغانٍ جديدة

يومين فقط يفصلونا عنن الاحتفالات الخاصة بيوم الأم الذي يوافق 21 مارس الجاري، حيث قرر عدد من النجوم التعبير عن حبهم لوالداتهم بطريقتهم الخاصة، وطرحوا أغانٍ جديدة خلال الساعات الماضية احتفالًا بهذه المناسبة المميزة

نانسي عجرم

الفنانة نانسي عجرم طرحت مساء أمس الخميس، أغنية جديدة بعنوان "إمي" تزامنًا مع يوم الأم 2021، ونشرت مقطع من الأغنية عبر انستجرام، وعلقت عليها قائلة: "فيديو صغير لكل إمّ... ولإمّي"، ولاقت الأغنية إعجاب قطاع كبير من محبيها، الذين بدورهم أعادوا نشرها عبر حساباتهم وهنأوا والدتهم من خلالها.

وتقول كلمات الأغنية: "أمي الحكي بيطول عن حضنك الدافي.. أمي وشو ما بقول بيضل مش كافي"، وأغنية "إمي" كتبها الشاعر الغنائى إميل فهد، وهى من ألحان يحيى الحسن، وتوزيع باسم رزق.

ساموزين

المطرب سامو زين، طرح قبل يومين أغنيته الجديدة بعنوان "ست الناس" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، والأغنية من كلمات عبدالرحمن إبراهيم، وألحان أحمد أسامة وتوزيع وماستر أكرم عادل.

وتقول كلمات الأغنية التي طرحها ساموزين بمناسبة يوم الأم: "يا ست الناس أنا واقع.. وفي الحقيقة وفي الواقع.. لو كان الجو ده ساقع.. بشوف عيونك اتدفى.. يا أغلى ما ليا طلباتك.. خلاص انسى اللي فاتك.. من النهاردة بادئ حياتك.. مكانك عندي مالي الكفة.. أيامي مبتحلاش إلا بيكي.. وحياتي خلاص واقفة عليكي".

آية عبد الله

المطربة المصرية الشابة آية عبد الله، طرحت أيضًا كليب أحدث أغانيها بعنوان "أمي حبيبتي" بمناسبة يوم الأم 2021، والأغنية من كلمات وألحان محمد السماحي ونادر عزت وتوزيع وميكس وماستر ديفيد جميعي، والكليب من إخراج وليد السباعي.

مدحت صالح

الفنان الكبير مدحت صالح من المقرر أن يطرح أغنيته الجديدة "إنتي حلوة في كل وقت"، غدًا السبت، والتي تعاون خلالها مع الملحن والموسيقي شادي مؤنس وتسجيل صوتي لأسامة كمال وهي من كلمات مصطفى إبراهيم، وطرح مدحت عبر حسابه على فيسبوك برومو الأغنية وعلق قائلًا: "برومو أغنيتي الجديدة للأم اللي هتنزل كاملة على قناتي على اليوتيوب يوم السبت القادم بإذن الله.. بحبكم".

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