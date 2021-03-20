نقيب المهن التمثيلية: دفن جثمان عبد الوهاب خليل بمقابر أكتوبر وعدم إقامة...

قال الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ، إنه يتم حاليا دفن جثمان الراحل الفنان عبد الوهاب خليل بمدافن العائلة بمنطقة السادس من أكتوبر، وأنه ليتم إقامة عزاء، حيث تتلقى أسرة الراحل العزاء أمام المقابر .

ورحل، منذ قليل، الفنان الكبير عبد الوهاب خليل عن عمر ناهز 81 عاما، حيث إنه مواليد 12 مايو عام 1940، والذى اشتهر بدور "عم مدني" فى مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبي".

عبد الوهاب خليل ممثل مصرى حاصل على ليسانس حقوق والتحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وكانت بدايته من خلال المسرح والإذاعة، وشارك بعدها في الكثير من الأعمال في السينما والتليفزيون.

الفنان عبد الوهاب خليل له الكثير من الأعمال الناجحة فى السينما منها، الخيط الرفيع، أحضان الخوف، الدخيل، اليتيم والحب، أسوار المدابغ، الحب المر، وبالوالدين احسانا، الرجل الآخر، عاشق الروح، اختى، ولد وبنت، حب فوق البركان، دنيا الله، امبراطورية المعلم، ابن الجبل، وغيرها.

ولم تكن أعماله مقتصرة على السينما فقط بل شارك الفنان عبد الوهاب خليل فى الكثير من الأعمال الدرامية التى حققت نجاحا كبيرا منها، دموع فى عيون وقحة، رأفت الهجان، ميراث الشر، القطار الأخير، لن أعيش في جلباب أبى، الطريق إلى الحقيقة، غريب في المدينة، تامر وشوقية، الامام مالك، ساكن قصادى، شاهد اثبات، بوابة الحلوانى، نفق الشيطان، ولن أعيش فى جلباب أبى.

وشارك عبد الوهاب خليل فى عدد من المسرحيات منها، مسرحية عائلة سعيدة جدا، ومسرحية نجمة نص الليل.