نادى سينما الشباب بالإسكندرية يعرض اليوم فيلم ”تأتون من بعيد”

يستأنف نادى سينما الشباب بالإسكندرية، الذى يقيمه المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسى بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، عروضه السينمائية اليوم السبت بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية في تمام السادسة مساء.

ومن المقرر عرض الفيلم التسجيلى "تأتون من بعيد" للمخرجة "أمل رمسيس"، والذي تدور أحداثه حول عائلة فلسطينية، تشتت وافترقت عن بعضها البعض بسبب الاضطرابات التى شهدها القرن العشرين، بداية من الحرب الأهلية الإسبانية التى شارك فيها الأب فى النضال ضد الفاشية، مرورًا بالحرب العالمية الثانية، وبعدها النكبة الفلسطينية ثم الحرب الأهلية اللبنانية.

وحصل فيلم "تأتون من بعيد" لأمل رمسيس على جائزة "لجنة اتحاد نقاد السينما الأفريقية"، وجائزة "الفيبريسى"، بمهرجان الإسماعلية الدولى للأفلام التسجيلية والروائية القصير.

وعقب عرض الفيلم تقام ندوة تديرها الناقدة السينمائية "شاهندة محمد على" لمناقشة الفيلم مع الجمهور.

يذكر أن نادى سينما الشباب بالإسكندرية يقيمة المركز القومى للسينما شهريا تحت إدارة الناقد السينمائى إسلام أحمد على، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض.