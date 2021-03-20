علا رشدي تنشر كواليس أغنية أنا عايزة هدنة بمناسبة عيد الأم

نشرت الفنانة علا رشدي على صفحات التواصل الاجتماعي لبرنامجها "وجهة نظر" فيديو جديد لكواليس تصويرها لأغنية "أنا عايزة هدنة" احتفالًا بعيد الأم.

يذكر أن أغنية "أنا عايزة هدنة" قد طرحتها الفنانة علا رشدي في عيد الأم منذ عامين وحققت نجاح كبير على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب اختلافها عن الأغاني التقليدية المعتادة واستعراضها للهدية الوحيدة التي ترغب فيها كل الأمهات وهي هدنة فقط.

آخر ظهور النجمة علا رشدي كان في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ontv بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. وصرحت علا رشدي " اليوم العالمي للمرأة بالنسبة لي هو أننا كسيدات يمكن أن نقوم بأي شىء نريده فلدينا القوة والارادة والمثابرة والإيمان" وأضافت " لدينا أمثلة قوية جداَ لسيدات غيروا التاريخ بداية من الملكة حتشبسوت، أم كلثوم، هدى شعراوي، عزيزة أمير أول صانعة أفلام وممثلة عندنا نماذج كثيرة يمكن أن تبث الحماس في أي امرأة وتجعل لدينا يقين أننا نستطيع تحقيق ما نريده في أي مجال نرغب فيه" وقالت " نحن كسيدات لسنا نصف المجتمع أو 80% فقط منه بل نحن من ننجب المجتمع فيمكننا تغيره.

وحلت الفنانة علا رشدي كضيفة في برنامج "صاحبة السعادة" والذي عرضت به الإعلان التمهيدي للجزء الثاني من برنامجها وجهة مظر والذي تستعد لتقديمه والذي ستأخذ فيه الجمهور في جولة لدى أهم نجمات الوطن العربي من منازلهم لتعرفهم كيف يتعاملوا مع التحديات التي يواجهونها كامهات في التعامل مع اولادهم وليس كن