الفنانة اللبنانية مايا نصري تعود للساحة الفنية بـ”سلام”

تستعد الفنانة اللبنانية مايا نصري لطرح أغنية جديدة بعنوان "سلام"، ومن المقرر طرح البرومو الدعائي للأغنية خلال أيام. يأتي ذلك بعد غياب طويل عن الساحة الفنية وذلك لأسباب خاصة لم تكشف عنها مايا نصري. "سلام" من كلمات محمد الحسيني، ألحان أحمد الحسيني، وتوزيع كريم نور، وهندسة صوت عبدالله رشوان، كما تم تسجيل الأغنية في ستوديوهات 5D.

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