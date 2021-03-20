يواصل موقع CNN بالعربية نشر تقاريره السياحية عن مصر، فتحت عنوان "أشبه بجبال الثلج..ما حقيقة هذه الجبال البيضاء في مصر؟"، نشر الموقع تقريرا صحفيا مصورا استعرض خلاله "ملاحات مدينة بورفؤاد" بمحافظة بورسعيد، وما بها من جبال الملح الشاهقة التي تبدو شبيهة بجبال الثلج في أوروبا.
وقد أشار التقرير إلى أن جبال الملح أصبحت بمثابة مزار سياحي يستقطب المصريين من شتى المحافظات المصرية لمشاهدة هذه الجبال البيضاء الشاهقة والتزلج عليها، لتصبح جبال للجليد خاصة بمصر.
وتضمن التقرير أيضا صورا للمصور المصري محمد ورداني، الذي يعمل على مشروع إعادة اكتشاف مصر من زاوية مختلفة وتسليط الضوء على الأماكن السياحية والتراثية، رصد خلالها مشاهد مختلفة لجبال الملح في "ملاحات مدينة بورفؤاد"، واصفا إياها بالجمال والبياض الناصع، وأنها تشبه جبال الثلج بالقطب الشمالي.
وأوصى المصور المصري بزيارة جبال الملح خلال الشتاء من أجل استحضار أجواء شتوية حقيقية، بالاضافة إلى الاستفادة من الجلوس على الملح، الذي يسحب الطاقة السلبية من الجسم، ويُشبه جلسات العلاج الطبيعي بكهوف الملح لمعالجة الأمراض.
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