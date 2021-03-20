ليدى جاجا تصور House of Gucci فى بحيرة كومو

نشر موقع ديلى ميل عددا من الصور للنجمة ليدى جاجا مع صديقتها أثناء تصوير فيلمها الجديد House Of Gucci فى بحيرة كومو الإيطالية، حيث تجسد دور باتريسيا ريجيانى التى اتهمت بالتحريض على قتل زوجها جوتشى صاحب أشهر دورالأزياء العالمية وقضت بالسجن 16 عاما.

تلعب جاجا دور البطولة فى فيلم دراما السيرة الذاتية للمخرج ريدلى سكوت والذى يدور حول السيرة الذاتية لرجل الأعمال الإيطالى ماوريتسيو جوتشى وصاحب أشهر دورالأزياء العالمية

وفى سياق متصل فاز ديو النجمة ليدي جاجا وأريانا جراندي والذي جاء بعنوان rain on me بجائزة الجرامي أفضل ديو بوب، ويعتبر حفل توزيع جوائز الـGrammy واحدًا من أهم الأحداث الموسيقية فى العالم وانتظره الملايين وقد تسبب انتشار فيروس كورون فى تأجيل فعاليات الحفل من شهر يناير إلى مارس الجارى.

وشارك عدد كبير من نجوم الغناء فى العالم حفل توزيع جوائز الـ Grammy لعام 2021 بتقديم عدد من الاستعراضات الغنائية الراقصة، حيث تأتى فى المقدمة بيلى إيليش التى تتمتع بشعبية كبيرة حول العالم كذلك نجمة الراب الشهيرة كار دى بى التى حققت سلسلة نجاحات مذهلة خلال الفترة الماضية .