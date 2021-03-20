سعد الصغير يحتفل بخطوبة نجله الأكبر ..بالصور

سعد الصغير احتفل بخطوبة نجله الأكبر محمود سعد الصغير لاعب كرة القدم في حفل عائلي أقيم بحضور مجموعة من أسرة العروسين، وحرص الفنان المصري على تقديم التهنئة لنجله.

سعد الصغير يحتفل بخطوبة نجله الأكبر

سعد الصغير نشر عبر حسابه على "انستجرام" صورة تجمعه بابنه الأكبر محمود بمناسبة احتفاله بخطوبته، كما ظه الفنان المصري مع خطيبة نجله سعد الصغير وكشف عن مدى سعادته بالخطوة التي اتخذها نجله والذي وصفه بأنه ليس فقط ابنه الأكبر بل وأقرب أصدقائه، وتمنى سعد الصغير حياة سعيدة لإبنه ولعروسه فكتب: "ألف ألف مبروك ياحوده ابني الكبير وصاحبي واخويا وحبيبي وعقبال ما شوف اولادك ياحبيبي وربنا يخليكو لبعض ياحبيبي ويحميك".

محمود الصغير ينشر صورة من حفل خطوبته

محمود سعد الصغير نشر كذلك صورة من حفل خطوبته عبر حسابه على "انستجرام" فكتب: "وقرينا الفاتحة"، وقدم العديد من النجوم والمشاهير التهاني لنجل الفنان المصري سعد الصغير، وكان من بينهم لاعب النادي الأهلي المصري محمود كهربا، وسارة خليفة، وقد اختصر حفل الخطوبة على المقربين من أسرة الفنان المصري وعائلته، حيث سيطر على الحفل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وقدم التهاني العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي للفنان سعد الصغير ونجله الذي يحظى بشعبية كبيرة على "انستجرام" لكونه أحد لاعبي كرة القدم ويصل عدد متابعيه لأكثر من 228 ألف متابع.

خطوبة نجل سعد الصغير للمرة الثانية

محمود سعد الصغير قد أعلن في عام 2018 ارتباطه وخطوبته لأول مرة لكنها لم تكتمل، حتى أعلن خلال الساعات الماضية عن خطوبته للمرة الثانية، الفنان سعد الصغير تجمعه علاقة قوية بنجله حيث يحرص الأخير على الدفاع عن والده والرد على الهجوم الذي يتعرض له في العديد من المواقف.

محمود سعد الصغير ينشر كذلك بشكل مستمر العديد من الصور مع أشقائه في المناسبات المختلفة، حيث نشر منذ أسابيع صورة تجمعه بهما بمناسبة عيد ميلادهما وعلق على الصورة عبر حسابه على "انستجرام" فكتب: "حياتي كلها في الصوره دي اخواتي الصغيرين عيد ميلادهم معا بعض وكمان اقرب ناس في حياتي الي بحبهم بجد من قلبي و حته مني كل سنه وانتم معايا ياحبايبي ودايما في ضهر بعض ويارب اشوفكم احسن ناس في الدنيا ودايما فرحانيين كدا ومعايا وربنا يكرمكم يارب في اي حاجة كل سنه وانت طيب يا توتي انت ومودي روحي وقلبي وحياتي كلها عيد ميلاد سعيد".