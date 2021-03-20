إعطاء مهلة لمنى السابر لسداد ديونها لابنتها حلا الترك ووالدة مريم حسين تتكفل بالدفع ..فيديو

منى السابر والدة الفنانة الشابة حلا الترك مرت بأوقات عصيبة خلال الأيام الماضية بعد صدور قرار بحبسها لمدة عام مع التنفيذ، والذي تسبب في موجة تعاطف من النجوم معها، وفي الساعات الأخيرة حدثت بعض التغيرات التي من بينها إعطاء مهلة لمنى السابر لتسديد ديونها ووقف قرار حبسها.

صدور قرار جديد يعطي منى السابر مهلة لسداد ديونها

منى السابر صدر حكم ضدها بحبسها لمدة عام مع التنفيذ وذلك على خلفية حصولها على مبالغ مالية من ابنتها حلا الترك بينما لم تعيد هذه المبالغ للأخيرة التي أقامت دعوى ضد والدتها التي أكدت أن الحكم الذي صدر ضدها بالسجن مع التنفيذ لا يمكن إيقافه حتى في حال دفع الأموال بشكل قانوني لابنتها، لكن مع المساندة الكبيرة من النجوم في الساعات الماضية الذين أعلنوا عن دعمهم الكامل لها في موقفها واستعداد بعضهم لسداد ديونها والمطالبة بمنحها فرصة لتسديدها، قد أصدرت المحكمة البحرينية المختصة بنظر القضية قرار جديدا يمنح منى السابر مهلة من أجل سداد المبلغ.

مريم حسين تعرض المساعدة وسداد ديون منى السابر

منى السابر بعد قرار المحكمة الأخير سوف توقع على تعهد كتابي بسداد المبلغ خلال شهر، وفي حال عدم سداده سوف يتم تنفيذ الحكم، وقد رحب العديد من المساندين لمنى السابر بهذا القرار الجديد والذي سوف يعطيها فرصة من أجل إنهاء الأزمة، وكانت الإعلامية مي العيدان من أوائل المساندين الذين اعربوا عن سعادتهم بهذه الخطوة فكتبت تعليقا عبر حسابها على "انستجرام" قالت فيه: "يالله ياجابر خاطر المظلوم".

منى السابر أعلن مجموعة كبيرة من المشاهير عن رغبتهم في مساندتها من بينهم الفنانة مريم حسين الذي ظهرت في فيديو مع والدتها عبر حسابها على "سناب شات" وأكدت استعدادها لدفع كافة الديون التي بسببها صدر حكم قضائي بسجن منى السابر فقالت: "رسالة إلى الأم منى السابر، لقد سعيت للتواصل معك بشكل مباشر لكن لم استطع الوصول لك، والدتي تتكفل بكافة المصاريف الخاصة بالمحكمة مهما كانت هذه الأموال، وذلك من أجل عدم سجنك، وأتمنى أن تصل إليكي رسالتي وتتواصلين معي"، وكان من بين المشاهير الذين تردد رغبتهم في مساندة منى السابر كل من فوز الفهد، ودانة الطويرش.

منى السابر تعبر عن صدمتها من حلا الترك

منى السابر استنكرت في تصريحات سابقة لبرنامج "et بالعربي" ما صرحت به ابنتها حلا الترك في الفترة الأخيرة، والتأكيد على أنها لا تعلم تفاصيل ما يحدث بالقضية، لافتة إلى أن ابنتها إذا كانت لا تعلم شيئًا مثلما تقول فلماذا ذهبت لتشهد ضدها؟، واعربت منى السابر عن صدمتها مما فعلته ابنتها، وأكدت أنها حتى اللحظة الأخيرة قبل المحاكمة، كانت تتوقع أن تتنازل ابنتها عن القضية، إلا أنها بمجرد النطق بالحكم ضدها شعرت وكأنها تلقت طعنة في صدرها من أقرب الناس إليها، مضيفة: "اللي بيهمني في الموضوع دوت الخليج بنتي، وما كنت اتوقع لآخر لحظة إنها تكمل ما بدأته".