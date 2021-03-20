خاص: نيللي كريم تستعد للموسم الثاني من "هيتايا" بعد طرحها أغنية "دولا دولا" مع "المدفعجية"

انطلق خلال الفترة الماضية برنامج نيللي كريم على "يويتوب" والذي يحمل عنوان "هيتايا" وتظهر فيه مع فرقة "المدفعجية" الغنائية، وتدور فكرة البرنامج حول البحث عن تنفيذ أغنية تجمع الفنانة المصرية مع الفريق من أجل طرحها في فيديو كليب، وقد نال البرنامج اهتماما كبيرا من قبل الجمهور.

رامي السكري: برنامج "هيتايا" مع نيللي كريم مشروع تأجل أكثر من عام

رامي السكري منتج البرنامج "هيتايا" كشف في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن تفاصيل البرنامج، حيث أوضح كيف تم التخطيط لتنفيذه مع الفنانة نيللي كريم التي شاركت فيه كمغنية في خطوة تعد جديدة ومختلفة عن أي تجربة سابقة لها، وأوضح رامي السكري أن الفكرة كانت اقتراح من الفنانة نيللي كريم في البداية وتم العمل عليها وتطويرها لتقديمها كبرنامج.

فقال رامي السكري: "تجمعني علاقة صداقة قوية مع الفنانة نيللي كريم منذ سنوات طويلة، وهناك دائما جلسات نطرح فيها العديد من الأفكار، وفي إحدى الجلسات قدمت دوت الخليج اقتراح لعمل مشترك تقوم فيه بالغناء، ومن هنا بدأت التخطيط للفكرة حتى تم الاستقرار علي تنفيذها وذلك في فبراير 2020، لكن أزمة كورونا تسببت في تأجيل المشروع لفترة طويلة خصوصا أن نيللي كريم كانت منشغلة في المشاركة في مسلسل (بـ100 وش)".

رامي السكري: نستعد لتنفيذ موسم جديد من برنامج "هيتايا"

رامي السكري أكد على تنفيذ موسم جديد من برنامج "هيتايا" خلال الفترة القادمة وتحديدا بعد شهر رمضان القادم، وأن فريق العمل لم يستقر بعد على الفريق الغنائي الذي سوف يظهر مع الفنانة نيللي كريم في هذا الموسم الجديد فقال رامي السكري: "الموسم الأول من برنامج (هيتايا) مكون من 4 حلقات من خلالها يتم الإعداد لتنفيذ أغنية بين الفريق الغنائي مع الفنانة نيللي كريم وفي الحلقة الخامسة يتم تنفيذ فيديو كليب، وقد انتهينا من الموسم الأول مع طرح أغنية (دولا دولا) التي جمعت نيللي كريم مع فريق المدفعجية، ونستعد للموسم الثاني بعد شهر رمضان لكن حتى الآن لم نستقر على الفريق الغنائي الذي سوف يشارك مع الفنانة نيللي كريم في هذا الموسم".

حقيقة برنامج نيللي كريم الجديد في شهر رمضان

رامي السكري تحدث كذلك عن فكرة تقديم برنامج جديد مع الفنانة نيللي كريم سوف يتم عرضه في شهر رمضان القادم، حيث أكد أنه لا توجد نية لتنفيذ مشروع برنامج جديد يجمعه مع الفنانة نيللي كريم في شهر رمضان فقال: "لا يوجد مشروع برنامج يجمعنى مع الفنانة نيللي كريم في شهر رمضان القادم، لكن كل تركيزنا منصب على برنامج ( هيتايا ) وموسمه القادم بعد رمضان إن شاء الله".

يذكر أن الفنانة نيللي كريم من المقرر أن تشارك في شهر رمضان 2021 بمسلسل "ضد الكسر" والذي تشارك في بطولته مع كل من تارا عماد، ومنا عادل، ومصطفى درويش، ونور إيهاب، ولقاء الخميسي، والعمل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد.