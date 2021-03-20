منة عرفة تتهم حاسديها بالتسبب لها بالمصائب: "اصبت بالحروق وسأخضع لأشعة بالمخ ..ارحموني"

منة عرفة كشفت عن تعرضها للعديد من "المصائب" بينها معاناتها من الحروق في يدها وتعرضها لحادث سيارة وغيرها بسبب "حسد" بعض الأشخاص لها كما قالت في فيديو نشرته على انستغرام، مناشدة هؤلاء الأشخاص بعدم "حشر أنفهم" في خصوصياتها وأن "يرحموها" من حسدهم لها.

منة عرفة تتهم حاسديها بالتسبب لها بالمصائب

الفنانة المصرية الشابة منة عرفة فاجأت متابعيها بالإطلالة عليهم في مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام اشتكت فيه عن معاناتها من المصائب المتتالية على حياتها بسبب "الحاسدين" وتدخلهم في خصوصياتها مناشدة اياهم بأن يرحموها ويتركوها بحال سبيلها.

منة عرفة اشارت في الفيديو الى أنها تعرضت لحروق في يدها وستخضع لصورة اشعاعية في الرأس، وبأنها تعرضت لحادث سير بسبب حسد البعض لها، فقالت: "عايزة أوجه رسالة للأشخاص اللي حاطين مناخيرهم جوه حياتي.. أنا هيحصلي إيه أكتر من كده؟! إيدي كلها محروقة، وعملت حادثة بالعربية، تعبانة وهعمل أشعة على المخ، وطلعلي غُدة هنا، حتى كلابي جالها مرض بيموت، في إيه تاني ممكن يحصلي؟".

منة عرفة ناشدت حاسديها بأن يتركوها بشأنها مضيفة في الفيديو: "يا ريت الناس دول يشوفوا حد تاني، مش لازم كل حاجة عليّا، خلاص يا جماعة بلاش يحصلي حاجة أكتر من كده، والحمد لله على كل شيء، الناس اللي حاطة عينها ومناخيرها جوه حياتي أبوس إيديكم ارحموني، بقالي 20 يوم مصايب بتحل عليّا معرفش منين، بقول الكلام ده للناس اللي بيقولوا حياتي زي الفل ومعنديش مشاكل".

ولاقى فيديو منة عرفة تفاعلا واسعا على حسابات السوشيال ميديا وانقسم الجمهور بين متعاطف معها، وبين معارض لكلامها معتبرين بأن هناك نجمات أكثر شهرة منها وجمالاً ولم يشتكوا من تعرضهم لمصائب بسبب الحسد.

أحدث الأعمال الفنية لـ منة عرفة

فنياً، تطل اليوم منة عرفة في أحدث أعمالها من حلقات حكاية "شنطة سفر" من مسلسل "ورا كل باب"، ويشارك في البطولة الفنانة دينا والممثل أحمد صيام.

"شنطة سفر" دوت الخليج الحكاية الثالثة من مسلسل "ورا كل باب" الذى عرض منه أول حكايتين الأولى بعنوان "مالناش إلا بعض" والثانية بعنوان "يوم من الأيام"

اما آخر أعمال منة عرفة فكان مسلسل "إسعاف يونس"، الذي عُرض مؤخرا على منصة Watch It، مع النجوم محمد أنور وسارة سلامة وهناء الشوربجي ومحمد علي رزق، والعمل من إخراج معتز التوني.

يذكر أن منة عرفة من مواليد عام 1999، وبدأت مسيرتها الفنية منذ طفولتها من خلال المشاركة في مسلسل "السندريلا" من إخراج سمير سيف وإنتاج عام 2005، وبعدها تتوالت مشاركتها.