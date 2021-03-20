رامي عياش يحتفل مع زوجته بعيد ميلاد ابنهما آرام ..شاهدوا رقصهم على أغنية "مبروك"

داليدا عياش مصممة الأزياء وزوجة الفنان اللبناني رامي عياش احتفل كل منهما بعيد ميلاد ابنهما آرام بشكل مميز ومختلف وتفاعل الجمهور مع الصور والفيديوات من أجواء المناسبة بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

داليدا عياش تحتفل بعيد ميلاد نجلها آرام عياش

داليدا عياش خضعت لجلسة تصوير مع نجلها آرام عياش بمناسبة عيد ميلاده الخامس، حيث نشرت عبر حسابها على "انستجرام" أكثر من صورة من هذه الجلسة خطفت بها الأنظار، في وقت وجهت مصممة الأزياء اللبنانية رسالة لنجلها أكدت فيها على مدى العلاقة القوية التي تجمعها به، وكذلك أهم الصفات التي يتمتع بها حيث وصفته بالقلب الطيب والحنون، كما تمنت له حياة سعيدة في سنواته القادمة فكتبت داليدا عياش تعليقا على الصور قالت فيه: "عقبال المية يا نور عيونا وقلبا وروحا للماما .آرام، أنا فخورة بقلبك الطيب الحنون والمعطاء يا حبيبي، شقي كتير وبتعذبني بس ببوسة او بغمرة بتضحك عليي وبتنسّيني كل شي .ان شاء لله كل أيامك تكون بتشبهك، مليانة فرح، حب وسعادة ".

نجل رامي عياش يغني مع والده في عيد ميلاده الخامس

رامي عياش تفاعل مع الصورة التي نشرتها زوجته كما نشر صورة عبر حسابه على "انستجرام" تجمعه بأسرته حيث ظهر فيها كل من ابنته إيانا ونجله الأكبر آرام عياش وزوجته داليدا، وعلق النجم اللبناني على الصورة فكتب: "العصابة"، في وقت انتشر فيديو أثناء احتفال الأسرة بعيد ميلاد آرام الذي ظهر وهو يغني مع والده أغنية "مبروك" قبل ان يطفئ شموع حفل عيد ميلاده الخامس، وأشاد العديد من المتابعين بالعلاقة المميزة التي تجمع أسرة الفنان اللبناني وكذلك بجمال ابنائه.

ويحرص الفنان رامي عياش على نشر العديد من الصور مع أسرته، وكان قد احتفل خلال الأيام الماضية بيوم المرأة مع زوجته داليدا عياش.

رامي عياش يستعد لطرح مجموعة أغاني جديدة

رامي عياش يستعد خلال الفترة القادمة لطرح مجموعة من الأغاني الجديدة وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه ألبومه الأخير الذي طرحه في عام 2019 وحمل عنوان "قصة حب" والذي ضم 10 أغاني، وذلك حسب ما أعلن عبر حسابه على "انستجرام".

وواجه رامي عياش وأسرته ظروفا استثنائية وتحديدا بعد إصابة زوجته داليدا عياش بإصابات بالغة في اليد والوجه على إثر انفجار بيروت الذي وقع في شهر أغسطس الماضي، وكان الجمهور قد تداول مقطع فيديو لداليدا عياش وهي داخل المستشفى وتعاني من عدة إصابات في جسدها بعد تواجدها في محيط انفجار بيروت،وبعدها حرصت على طمأنة الجمهور على حالتها الصحية وتوجيه الشكر لكل من سأل عنها، وعبرت عن مدى حزنها لما مر به لبنان وصدمتها من حجم الدمار الذي حل على الجميع.