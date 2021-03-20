أول تعليق من نواف العلي بعد هجوم طليقته الفنانة هبة الدري

نواف العلي النجم الكويتي علق لأول مرة على التصريحات الأخيرة لطليقته الفنانة هبة الدري والتي وجهت من خلالها انتقادات له، بعدما كشفت عن رفضها إعلان انفصالهما على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أكدت على تحمل طليقها مسئولية ذلك.

أول رد لنواف العلي على رسائل هبة الدري

نواف العلي رد لأول مرة على الفيديو الذي ظهرت فيه الفنانة هبة الدري في الساعات الأخيرة والذي حمل هجوما عليه بسبب طريقة الإعلان عن انفصالهما، كما حرصت على التأكيد على أن ابنائها بالنسبة لها خط أحمر لا يمكن الأقتراب منه، وذلك بعدما تردد أن نواف العلي قد انتزاع منها حضانة ابنها الأصغر الذي يتواجد معه في الكويت، وعلق نواف العلي في رسالة قصيرة على خاصية "الأستوري" عبر حسابه على "انستجرام" على رسائل زوجته السابقة فكتب: "لقد رأيتك"، في إشارة منه لمشاهدة ما نشرته طليقتها والهجوم الذي وجهته له.

نواف العلي يحذف صوره مع هبة الدري

نواف العلي اتخذ خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات التي أكدت انهاء علاقته بهبة الدري بشكل كامل حيث حذف جميع الصور او الفيديوهات العائلية أو من الأعمال الفنية التي جمعتهما من على حسابه على "انستجرام" واكتفى بنشر صور وفيديوهات مع أبنائه، هبة الدري اتخذت نفس الخطوة وحذفت جميع الصور التي يظهر فيها نواف العلي معها واكتفت بصورها مع ابنائها.

انفصال هبة الدري عن زوجها نواف العلي قد أثار جدلا واسعا نظرا للطريقة التي أعلن بها عن الخبر حيث نشر الفنان الكويتي على خاصية "الاستوري" عبر حسابه على"انستجرام" نبأ انفصاله وتبرئه من تصرفات طليقته التي خرجت في فيديو انتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وأكدت فيها أنها تحمد الله على انفصالها عن نواف العلي وأكدت أن أبنائها بالنسبة لها خط أحمر، وأشارت أن طليقها عليه أن يتحمل تبعات هذه الأزمة لأنه هو من اشعلها.

هبة الدري تروج لمسلسلها الجديد "مارغريت"

هبة الدري تتواجد في البحرين خلال هذه الفترة من أجل تصوير مسلسل "مارغريب" الذي تشارك في بطولته مع الفنانة حياة الفهد والمقرر عرضه في شهر رمضان القادم، وقد نشرت هبة الدري الصورة الدعائية للعمل الذي يجمع مجموعة كبيرة من النجوم عبر حسابها على "انستجرام" وعلقت عليها فكتبت: "بلون درامي مختلف ونخبة من نجوم الخليج نطل على جمهورنا العزيز في مسلسل (مارغريت) على شاشة العرب قناة mbc في شهر رمضان المبارك ونسال الله عز وجل التوفيق وان يبلغكم الشهر الفضيل غير فاقدين ولا مفقودين آمين"، ويتواجد مع الفنانة هبة الدري في البحرين ابنها الأكبر حيث أوضحت أن سبب تواجده يعود لاهتمامها بالتدريس له والإشراف عليه شخصياً حيث يتلقى دروسه اونلاين.