4 إصدارات جديدة لكتاب وأدباء شمال الباطنة

تنوعت بين التاريخية والشعر الفصيح وأدب الطفل

صحار- الوطن:

شهدت الساحة الأدبية في الفترة الماضية حضورا لافتا لكتاب وأدباء محافظة شمال الباطنة من خلال اصدار جمعية كتاب وأدباء السلطنة عددا من الإصدارات كان نصيب أدباء شمال الباطنة منها 4 إصدارات، حيث أصدر اليقظان اليماني كتاب عقد اللؤلؤ الذي يحتوي على ثلاثة نصوص مسرحية موجهة للأطفال واليافعين والنصوص الثلاثة هي عقد اللؤلؤ وغيمة التسامح، وعش العصافير.

ويقول اليماني عن كتابه: يتطرق الكتاب إلى صفات نبيلة كالتعاون والصدق والرأفة وحب الخير للآخرين، وتعددت الأناشيد والحوارات الغنائية في النصوص المسرحية كونها ترسخ في أذهان الأطفال أكثر من أي شيء آخر، بالإضافة إلى تنوع أماكن حدوث المشاهد بين البيت والمدرسة والبيئة المحيطة، وتجسيد العديد من الأحداث بطرق مبتكرة وخيالية لترسخ في الأذهان لتأدية الرسالة التي يحملها الكتاب بصورة سهلة وميسرة للفئة المستهدفة.

كما أصدرت الدكتورة هدى الزدجالية كتابا بعنوان: العمانيون وأثرهم الثقافي والفكري في شرق أفريقيا 1870-1970

تناولت فيه الحديث عن العُمانيين وأثرهم الثقافي والفكري في شرق أفريقيا خلال الفترة: (1870-1970)، وعن كتابها تقول الزدجالية: الكتاب يستعرض العلاقات العُمانية الثقافية والفكرية بمنطقة شرق أفريقيا قبل عام 1870م، والعوامل الجغرافية، والتجارية ودورها في العلاقة بين المنطقتين، وأهم التأثيرات العربية بعد هجرات اليمنيين والحضارمة، والعُمانيين، ودورها السياسي، والديني، والتعليمي، والثقافي، وخصوصاً في عهد دولة البوسعيد وقيام سلطنة زنجبار. واستعرض الكتاب بشكل أساسي دور العُمانيين في انتشار الإسلام في شرق أفريقيا، وأساليبهم، وأشهر الدعاة، والفقهاء، ونتاجهم الفكري.

اما الكاتب والشاعر عثمان العميري فصدر له ديوان شعر بعنوان (واستقال الملاح) الذي يحتوي على قصائد عمودية مكتوبة بلغة تصويرية مجددة، تتنوع موضوعاتها بين الذاتية التأملية والعاطفية، يوظف معطيات الطبيعة برومنسية حديثة كالصحراء والبحر معمقا دلالاتها . وعن ديوانه واستقال الملاح يقول العميري : يتكون الديوان من ثمانية عشر نصا أغلبها عمودية ونص واحد من شعر التفعيلة والنصوص تتفاوت في طولها وقصرها ويغلب عليها عدم الإطالة في عدد أبياتها، وسمي الديوان بهذا الاسم لوجود أحد النصوص يحمل هذا العنوان “واستقال الملاح” اقول فيه:

يشيخ علي مقلتيَ انتظارُ

أما آن أن تستقيل البحارُ

مرافئ منفاي عن سندبادٍ

سأخلع بحري، إني القرارُ

كما صدر للشاعر المهندس علي الحامدي”ديوان البوح”، ويتكون من 64 صفحة وقد اشتمل على العديد من القصائد الشعرية ذات الذوق الرفيع والمشاعر والأحاسيس الفياضة، منها رثاء للسلطان الراحل قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، وغيرها من القصائد الاجتماعية في المناسبات والأعياد وفي التوجيه والنصح والحكمة والإرشاد، واحتوى الديوان على قصائد رائعة تحكي معاناة الشاعر كغيره من الناس بسبب جائحة كورونا.

من جانب آخر أشاد الدكتور خالد العلوي رئيس لجنة كتاب وأدباء شمال الباطنة بالنتاج الأدبي الرائع والمتنوع من خلال العطاءات الإنتاجية التي كانت للكتاب الأربعة من شمال الباطنة متمنيا لهم مزيدا من الأعمال الأدبية شاكرا للجمعية العمانية للكتاب والأدباء دعمها واهتمامها بمختلف الإصدارات.