( الألكسو) تحتفي بالشاعر هلال العامري في يوم الشعر العالمي

في أمسية شعرية تقام اليوم

مسقط ـ “الوطن” :

بمناسبة يوم الشعر العالمي، يقيم النادي الثقافي بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب في السابعة والنصف من مساء اليوم عبر منصات النادي الإفتراضية أمسية احتفائية بالشاعر هلال بن محمد العامري الذي اختارته المنظّمة العربيّة للتربية، والثقافة، والعلوم (الألكسو) للاحتفال به في الدورة السابعة لليوم العربي للشعريشارك فيها المكرّم المهندس . سعيد بن محمد الصقلاوي والدكتورة سعيدة بنت خاطر الفارسية، والشاعر عبدالرزاق الربيعي والأستاذ الدكتور صبري مسلم حمّادي.

وللشاعر هلال العامري مكانته في المشهد الشعري العماني التي أكّدتها دواوينه: (هودج الغربة) (الكتابة على جدار الصمت)، (قطرة حب دم للعذراء) (الألق الوافد)، و(رياح للمسافر بعد القصيدة) و(للشمس أبابها كي تغيب) الصادر عام 1997 وقام النادي الثقافي بطباعة أعماله الشعرية بمجلد واحد صدر عن دار الإنتشار العربي ببيروت ٢٠١٣، ورأت الدكتورة سعيدة بنت خاطر على الغلاف الأخير أن تجربته تطورت في دواوينه الأخيرة إذ انتقل إلى ” بناء فني مغاير، واستخدام طريقة مختلفة وتكنيك مختلف، ويتمثل ذلك في التحول إلى قصيدة الومضة أو اللقطة ومن هنا جاء قصر، وتكثيف وإيجاز”.

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