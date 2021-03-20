“زوايا فنية” فعالية تستهدف إبراز مواهب الطلبة العمانيين المبتعثين

دشنت جمعية الطلبة العمانيين بكارديف بالتعاون مع المجلس الاستشاري الطلابي بالمملكة المتحدة مؤخرا فعالية زوايا فنية والتي تختتم بعد غد الثلاثاء. تهدف هذه الفعالية لتسليط الضوء على المواهب الفنية المتنوعة للطلبة العمانيين المبتعثين وكذلك العمانيين الموهوبين في السلطنة، حيث اشتمل هذا الاسبوع على احداث فنية تنوعت بين المناشط والامسيات الفنية الافتراضية. ابتدأ الاسبوع وبالتعاون مع جمعية الطلبة العمانيين في جنوب أستراليا بالمعرض الافتراضي (مرئيات) الذي ضم في جنباته اعمالا فنية ومشاركات مصورة للمبتعثين العمانيين ولايزال المعرض متاحا للزيارة لمن يرغب. واهتمت الجمعية بارتباط عمان بفن العمارة من خلال تخصيص فعالية سميت (دروازة) حيث ابرزت هذه الفقرة فن العمارة العمانية والتعريف بالمباني التراثية العمانية وتنوع فنون عمارتها وارتباطها بالتاريخ العماني المشرق. وصاحب هذا الاسبوع أمسية فنية (نغم) جمعت بين مواهب الطلبة العمانيين بالمملكة المتحدة وفنانين عمانيين في مجالي العزف والغناء وذلك لإبرازالجانب الموسيقي لدى الطلبة العمانيين. واختتم هذا الاسبوع بحلقة طبخ خصصت للطلبة المبتعثين وبالتعاون مع أكاديمية نون لتقديم دروس في فنون الطبخ وإعداد المائدة.

يذكر أن الفعالية انطلقت يوم الأربعاء الموافق 17 من الشهر الجاري.

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