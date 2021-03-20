المصور سلمان الحجري يحصد عددا من الميداليات الذهبية خارجيا

تعزيزا لحصاد العدسة العمانية

كتب: يوسف بن سعيد المنذري

حصد المصور العماني سلمان بن محمد الحجري عددا من المراكز المتقدمة في المسابقات الفوتوغرافية التي أجريت مؤخرا بالممـلكة العربية السعودية وسنغافورة، ويعد الحجري أكثر المصورين احرازا للإنجازات حيث حقق سابقا 206 جوائز دولية 61 منها ذهبية وغالبا ما يكون حاضرا بعدسته باحثا عن أجمل المناظر الطبيعية الخلابـة وموثقا أبرز تفاصيل حياة الإنسان ومساهما في الترويج السياحـي للسلطنة، وفي مسابقة (لينز ماستر) بالسعودية تحت اشراف الاتحاد الدولي لفن التصوير الضوئي توج بالميدالية الذهبية بمحور الأبيض والأسود، كما حقق الميدالية الذهبية عن صورتــه (مكـــة) بمشاركة 532 متسابقا من مختلف دول العالم، أما في سنغافورة فقد أحرز الميدالية الذهبية في مسابقة (ليون سيتي).

وحول تحقيق هذه الحصاد تحدث الحجري قائلا: ليس من السهل أن تنافس في مثل هذه المسابقات التي تشهد تنافسا كبيرا ومشاركة أبرز المصورين من مختلف الدول لكن حرصت في مشاركتي بأعمال كنت واثقا على أن تحصد مراكز متقدمة وما يهمني من هذه المشاركات قياس مدى قوة مدى قوة الأعمال على الصعيد الدولي كما تعد حافزا للاستمرار وتطوير الذات وخوض المزيد من التجارب والمشاركات في خضمَ التنافس الذي يشهده مجال التصوير الفوتوغرافي بشكل عام، وأكد الحجري على أن انطلاقته خلال العام الجاري جيدة بتحقيقه عددا من الإنجازات الدولية التي تضاف لخزينة إنجازاته موضحا بأن السلطنة تمتلك تنوعا بيئيا وطبيعيا ساهم في إثراء تجاربه الفوتوغرافية.

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