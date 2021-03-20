«العمارة العُمانية التراثية» في مؤتمر دولي بجامعة السلطان قابوس

مسقط -العمانية:

تنظّم جامعة السلطان قابوس ممثلة في مركز الدراسات العُمانية المؤتمر الدولي “العمارة العُمانية التراثية واستدامتها” يومي 29-30 مارس الجاري عبر الاتصال المرئي. ويهدف المؤتمر إلى رصد التراث الحضاري للعمارة العُمانية داخل السلطنة وخارجها، والكشف عن خصائص العمارة والقيمة المُضافة التي قدّمتها للتراث العُماني والعالمي، وإبراز البُعد التاريخي والتأثيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية عليها، والتعرُّف على واقعها والتحديات التي تواجهها، وإبراز الجهود المبذولة في مجال صيانتها واستدامتها. كما يهدف المؤتمر إلى التعرُّف على جهود توثيق التراث العُماني عالميا، والتعرُّف أيضا على دور العمارة العُمانية في تنشيط الحركة السياحية والعلمية والثقافية والاقتصادية والفنية في السلطنة ودور المجتمع بمؤسساته المختلفة في الحفاظ على العمارة العُمانية، وإبراز السياسات الوطنية في مجال الحماية القانونية للمباني التراثية وصيانتها (الحارات العُمانية، القلاع، الحصون، المساجد). ويشارك في المؤتمر باحثون من كينا، العراق، مصر، الجزائر، الأردن، الكويت والسعودية، إلى جانب باحثين من السلطنة.

وتتطرّق البحوث المشاركة إلى محاور المؤتمر السبعة: العمارة العُمانية وعمقها التاريخي، وخصائص العمارة العُمانية، والبُعد الاقتصادي للعمارة العُمانية (السياحي، الزراعي،) والجهود المبذولة في توثيق وتسجيل المواقع العُمانية، والجهود التوعوية في سبيل استدامة العمارة العُمانية، واستدامة العمارة العُمانية المعاصرة.

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