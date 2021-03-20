فيديو دينا الشربيني ترقص في عيد ميلادها علي أغنية "بنت الجيران"

دينا الشربيني احتفلت مع مجموعة من أصدقائها من نجوم الوسط الفني بعيد ميلادها الـ36 والذي يعتبر هو الأول الذي تحتفل به بعد انفصالها عن الفنان عمرو دياب.

دينا الشربيني تحتفل بعيد ميلادها الـ36

دينا الشربيني انتشر لها خلال الساعات الماضية فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي من احتفالها بعيد ميلادها الذي يوافق يوم 17 مارس مع مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني الذين حرصوا على الاحتفال معها بهذه المناسبة السعيدة وذلك بعد انفصالها عن عمرو دياب، وظهرت الفنانة المصرية وهي ترقص وتغني مع المطرب حسن شاكوش على أنغام أغنية "بنت الجيران"، ورسم على كعكة عيد الميلاد صورة حوت في إشارة للأغنية الشهيرة التي قدمها الفنان عمرو دياب وحملت عنوان "برج الحوت" والتي تردد انها للفنانة دينا الشربيني التي احتضنت أثناء رقصها زميلتها ياسمين رئيس التي احتفلت منذ أيام أيضا بعيد ميلاد دينا الشربيني عبر حسابها على "انستجرام" فكتبت: "عيد ميلاد سعيد حبي، أقوى فتاة عرفتها على الإطلاق".

النجوم يحتفلون بعيد ميلاد دينا الشربيني

دينا الشربيني شهد عيد ميلادها كذلك حضور جمع كبير من نجوم الوسط الفني الذين قام العديد منهم بالرقص معها على أغنية "انزل يا جميل" لوليد توفيق وذلك لحظة اطفاء شموع عيد ميلادها، وكان من بين الحضور الفنان خالد سليم وزوجته خيرية علي، والمخرج طارق العريان، ومريم عامر منيب، كما تواجد كذلك الفنان ماجد المصري وزوجته رانيا أبو النصر، والفنانة نسرين إمام، وقد حقق الفيديو الذي ظهرت فيه الفنانة دينا الشربيني مع زملائها آلاف المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي.

دينا الشربيني بعد انفصالها عن عمرو دياب: "معنديش لحظات انكسار"

دينا الشربيني أثارت ردود فعل واسعة خلال الفترة الماضية وذلك بعد تصريحاتها لبرنامج "et بالعربي" بعد انفصالها عن عمرو دياب، حيث أكدت أن ابتسامتها المستمرة بسبب عدم حبها للنكد والحزن، وأشارت إلى انه يجب أن نشكر الله على حب الناس والصحة وعلى حياتنا لأنها نعم كبيرة.

دينا الشربيني أكدت أنها لا تصطنع الابتسامة ولا تخفي ورائها حزن كبير، لأنها لا تحب الاستغراق في الحزن أو أن تعطيه أكثر من حجمه، وأجابت مازحة بعد سؤالها عن طريقتها في استعادة توازنها بعد لحظات الإنكسار بانها لا تمتلك لحظات انكسار في حياتها وقالت:"الدنيا مش مستاهلة.. الحمد لله معنديش لحظات انكسار".

يذكر أن دينا الشربيني تشارك في بطولة مسلسل جديد يحمل عنوان "قصر النيل" من المقرر أن يعرض في شهر رمضان القادم بمشاركة كل من ريهام عبدالغفور، وصبري فواز، وأحمد خالد صالح، ومحمود البزاوي، وصلاح عبدالله، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج خالد مرعي.