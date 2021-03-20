طلال مارديني في فيديو يبكي المتابعين: "تمنيت لوالدتي الموت لهذا السبب"

طلال مارديني حل ضيفا على برنامج "شو القصة" الذي تقدمه الإعلامية رابعة الزيات على شاشة قناة "لنا"، وكشف طلال مارديني عن اللحظات الصعبة التي مرت عليه أثناء مرحلة مرض والدته، وكيف تمنى أن يفقدها بعدما شعر بحجم الألم الذي تعاني منه.

طلال مارديني: "تمنيت رحيل والدتي بسبب وضعها الصحي الصعب"

طلال مارديني تحدث في لقائه مع برنامج "شو القصة" عن تفاصيل الأيام الأخيرة قبل وفاة والدته، والوضع الصحي الصعب التي مرت به، وأكد الفنان السوري أن وضع والدته جعله بين حالتين وهي أن يدعو لها بالشفاء أو أن ترتاح من المعاناة التي تعيشها بسبب مرضها، وأشار أن هذا هو أصعب ما يتعرض له الانسان أن يتمني رحيل أعز شخص في حياته.

فقال طلال مارديني: "لا توجد خسارة مثل خسارة الأم، حيث يفقد الانسان كل شيء بهذا الرحيل، فوالدتي كانت تشعر بضيقي بدون أن أتحدث، وفاتها جعلتني أشعر لأول مرة بالضعف، أحيانا لا أعرف إذا كنت قاسي في هذه اللحظات أم لا، فكنت أدعى لوالدتي أن ينهي الله عذابها، فهي رحلت بسبب احتشاء دماغي رابع، وفي آخر أيامها لم تكن في وعيها، وكنت أعيش لحظات ما بين الدعاء لها أن تشفى أو الدعاء بأن ترتاح، وهذا أصعب شيء يمر على الانسان، هناك اشياء كثيرة صعبة في الحياة وهناك بالتأكيد أشخاص كثر مروا بهذا الوضع وهو أن تدعوا لأغلى شخص في حياتك أن يرتاح وتفقده".

طلال مارديني: "حذفت رسائل والدتي لكي لا أتذكرها"

طلال مارديني بكي كذلك أثناء حديثه عن والدته وأوضح أنه قام بحذف كافة الرسائل التي كانت بينه وبين والدته، في وقت تحدث فيه عن الوصية التي طلبتها منه أن ينفذها بعد وفاتها فقال طلال مارديني: "والدتي رأيتها في منامي قبل وفاتها بأيام وطلبت مني أن اتزوج، فهي كانت ترغب في الاطمئنان علي دائما، بالنسبة للمحادثات المكتوبة او الرسائل الصوتية التي كانت تجمعنا عبر الهاتف فقمت بحذفها لأنني لا استطيع تحمل هذه الذكريات لكوني بعيد عن سوريا ومقيم في الإمارات واشتاق لها كثيرا لذلك عند زيارتي لسوريا أذهب لزيارة قبرها، فرحيلها هو الشيء الذي تسبب في بكائي، وسوف انفذ وصيتها واتزوج".

طلال مارديني يشارك في بطولة مسلسل "حين رأت"

طلال مارديني يستعد خلال هذه الفترة لعرض أحدث أعماله الدرامية والتي تحمل عنوان "حين رأت" والذي من المقرر أن يعرض في شهر رمضان القادم بمشاركة مجموعة من نجوم العالم العربي منهم الفنان خالد أمين، وليلى عبدالله، وأمل محمد، وعبدالله الزيد، وعلي الحسيني، والعمل من إخراج حسين دشتي.