بمناسبة عيد الأم 2021.. أجمل اللقطات العائلية لـ نانسي عجرم مع بناتها الثلاثة

نانسي عجرم تعتبر من أكثر النجمات التي تصوب الأنظار نحوها مع بناتها الثلاثة خاصة بكونها تتشارك بأجمل لحظاتها العائلية مع الجمهور برفقة اسرتها بدون أن تخفي صور اطفالها عن أعين الجمهور كما تفعل العديد من النجمات، كما أن بناتها الثلاثة يلفتن انظار الجمهور بجمالهن وخفة ظلهن حيث يتقاسمن الشبه مع والدتهن نانسي عجرم.

وبمناسبة عيد الأم 2021 الذي يحل علينا غداً، نلقي نظرة معكم على أجمل اللقطات العائلية للنجمة اللبنانية نانسي عجرم مع بناتها الثلاثة.

نانسي عجرم الأم لثلاثة بنات

النجمة اللبنانية نانسي عجرم تعرب عن فخرها وسعادتها بكونها باتت تحمل لقب "أم البنات" بعد انجابها لطفلتها الثالثة "ليا" قبل حوالي عامين، ولم تتوان على الإطلاق عن الكشف عن صور مدللتها الثالثة في الآونة الأخيرة ومشاركة الجمهور بلحظاتها المميزة معها من الاحتفال بعيد ميلادها.

نانسي عجرم من النجمات اللواتي استطعن بنجاح التوفيق بين مشوارهن الفني وحياتهن الأسرية، لتشكل بذلك احدى النساء الملهمات للمرأة الأم والعاملة في الوقت عينه، فهي رغم انشغالاتها الفنية الدائمة ونشاطاتها لكنها تخصص وقتاً مميزة لعائلتها وبناتها الثلاثة من خلال الاهتمام بكامل شوؤنهم في المنزل من الدراسة ومشاركتهم اللعب والنشاطات المختلفة في المنزل كما صرحت في احد لقاءاتها السابقة.

غالبا ما يقارن الجمهور جمال نانسي عجرم ببناتها، فيشبهوا الفتاة الوسطى ايلا بوالدتها كثيرا، وايضا "ليا" الصغرى، بينما يعتبرون بأن ابنتها الكبرى ميلا تشبه والدها أكثر فادي الهاشم.

ابنتا نانسي عجرم تتمتعان بخفة الدم كثيرا حيث سبق وأن تم تداول مقاطع فيديو لهما طريفة عبر "التيك توك"، وتتميز الصغرى بنشاطها الرياضي في لعبة الكاراتيه وحازت على الأحزمة الخاصة بمرحلتها العمرية، اما الكبرى ميلا فلديها ميولاً نحو الرقص حيث تأخذ دروساً خاصة بالرقص، اما ليا فما يزال من المبكر ظهور مواهبها حيث ما تزال بعامها الثاني، إلا ان ميولها للرقص بدت واضحة في حفل عيد ميلادها هذا العام حيث شاركت شقيقتيها الرقص معهم.

نانسي عجرم تطرح اغنية بمناسبة عيد الأم

على صعيد فني، الفنانة نانسي عجرم طرحت قبل يومين، أغنية جديدة بعنوان "إمي" تزامنًا مع يوم الأم 2021، ونشرت مقطع من الأغنية عبر انستجرام، وعلقت عليها قائلة: "فيديو صغير لكل إمّ... ولإمّي"، ولاقت الأغنية إعجاب قطاع كبير من محبيها، الذين بدورهم أعادوا نشرها عبر حساباتهم وهنأوا والدتهم من خلالها.

وتقول كلمات الأغنية: "أمي الحكي بيطول عن حضنك الدافي.. أمي وشو ما بقول بيضل مش كافي"، وأغنية "إمي" كتبها الشاعر الغنائى إميل فهد، وهى من ألحان يحيى الحسن، وتوزيع باسم رزق.

وبمناسبة عيد الأم 2021، رصدنا صورا لنانسي عجرم، الأم لثلاثة بنات، حيث تظهر اللقطات النجمة اللبنانية بأجمل لحظاتها الأمومية مع بناتها.