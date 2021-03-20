رانيا محمود ياسين تحسم الجدول حول أحدث صورة لـ حورية فرغلي وتكشف تطورات وضعها الصحي

رانيا محمود ياسين كشفت عن تفاصل جديدة فيما يخص حالة الفنانة المصرية حورية فرغلي التي تتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الخضوع لعمليات جراحية في الأنف بعد فترة طويلة من المعاناة.

رانيا محمود ياسين تكشف حقيقة صورة حورية فرغلي المتداولة

رانيا محمود ياسين نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة للفنانة حورية فرغلي تحدثت من خلالها عن حقيقة الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع خلال الساعات الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي واعتبرها البعض دوت الخليج صورة حديثة للفنانة حورية فرغلي التي خضعت في الأسابيع الماضية لأكثر من عملية في أنفها، وأكدت رانيا محمود ياسين أن الصورة قديمة وهي خاصة بالعملية الأولى التي خضعت لها منذ سنوات، وليست صورة حديثة لها فقالت الفنانة المصرية: "مساء الفل علي فكرة الصورة المتداولة علي بعض الصفحات لحورية فرغلي علي انها بعد العملية دي صورة قديمة".

رانيا محمود ياسين: "حورية فرغلي ستعود بعد إجراء عملية رابعة"

رانيا محمود ياسين أكدت في الرسالة التي نشرتها أن حورية فرغلي لا تزال تخضع للعلاج في هذه الفترة وسوف تجري عملية جديدة في الأيام القادمة وتحديدا يوم الأربعاء 24 مارس الجاري وهي العملية الثالثة التي تجريها في هذه الفترة.

رانيا محمود ياسين أشارت أن زميلتها سوف تعود إلى مصر بعد خضوعه لعملية رابعة، كما أكدت أن حسابات حورية فرغلي على وسائل التواصل الاجتماعي لم تعد تمتلكها بسبب هجوم إلكتروني عليها من قبل "هكر" فكتبت رانيا محمود ياسين: "حاليا حورية هتجري عملية يوم الأربعاء دي العملية الثالثة وبعدها عملية كمان، وإن شاء الله ترجع بألف سلامة ودي رسالة امنتني ابلاغها لأن الاكاونتس بتاعتها علي السوشيال ميديا اتعمل هكر من فترة، تحياتي للجميع وادعوا لها بالشفاء العاجل".

تفاصيل حالة الفنانة حورية فرغلي

حورية فرغلي خضعت في الأيام الماضية لعملية ثانية في الولايات المتحدة في أمريكا، وتم الكشف عن وضع الفنانة المصرية بعد هذه العملية تحت أجهزة الأكسجين حتى تحسنت حالتها، وقد أجريت حورية فرغلي جراحتها الثانية من أجل استكمال زرع فقرات بأنفها بعد العملية الجراحية الأولى،

حورية فرغلي أكدت في تصريحات لبرنامج "مساء dmc" إنها عانت في العملية الجراحية الأولى التي أجرتها في أمريكا، وقالت إن العملية تأجلت بعد تعرضها للسقوط وإصابتها لجرح في رأسها، وتأجلت مرة أخرى بسبب نقص الدم في أنفها، وكانت تعتقد أن الجراحة ستمتد لـ9 ساعات، ولكنها استغرقت ما يقارب 10 ساعات بسبب دقة العملية الجراحية.