أنغام تستعين بابنيها في فيديو كليب "ودوني عند أمي" احتفالاً بعيد الأم

أنغام احتفلت بعيد الأم بطريقتها الخاصة، وطرحت فيديو كليب لأغنيتها "ودوني عند أمي"، على يوتيوب، والذي شهد مفاجأة بمشاركة ابنيها عمر وعبد الرحمن في الفيديو.

ابنا أنغام يشاركان في أحدث فيديو كليباتها

واحتفلت الفنانة أنغام بعيد الأم بطريقة مميزة، إذ نشرت فيديو كليب جديد لأغنيتها القديمة "ودوني عند أمي"، احتفالاً بهذه المناسبة، وطرحته على قناتها بيوتيوب، وعلقت على الفيديو عبر حسابها بانستقرام وقالت:" ربنا يفرح قلب كل أم بأولادها.. مني ومن عمر وعبد الرحمن.. كل سنة وكل ام طيبة وناجحة.. شوفوا كليب أغنية ودوني عند أمي حصريًا على قناة أنغام الرسمية على اليوتيوب".

أنغام تحتفل بعيد الأم مع أبنائها

واستعرضت أنغام في الفيديو علاقتها مع ابنيها عبد الرحمن وعمر، واستعانت بمشاهد لهم من المنزل، وهو ما زاد من تفاعل الجمهور مع الفيديو بسبب التلقائية والعفوية التي ظهرت بها الأسرة في الفيديو، واعتبر البعض الفيديو دليلاً على قوة علاقة أنغام مع أبنائها في الفترة الحالية، بعد فترة من الجدل والحديث عن الأزمات بينهم بسبب فترة زواجها من الموزع أحمد إبراهيم.

أنغام في حالة نشاط بـ 2021

وتعيش الفنانة أنغام حالة نشاط منذ بداية 2021، إذ طرحت أحدث كليباتها الغنائية منذ أيام بعنوان "هو نفس الشوق" اليوم على قناتها بيوتيوب، وأعلنت عن الأغنية على انستقرام بمقطع منها وقالت:" هو نفس الشوق في قلبي وبحلاوته وبعذابه.. يظهر أن الشوق يا قلبي عمره ما يفارق صحابه.. شوفوا الكليب كامل على قناة أنغام الرسمية على اليوتيوب"، والأغنية من كلمات أسامة مصطفى وألحان مصطفى العسال وتوزيع محمد العشي.

وتستعد أنغام للعودة للحفلات الجماهيرية هذا الشهر، ونشرت مؤخراً بوستر حفلها الجديد في القاهرة في افتتاح مهرجان الموسيقى الكلاسيكية، وكشفت عن تفاصيل حفلها الجماهيري الأول بعد أزمة فيروس كورونا في القاهرة، وكذلك أول حفلاتها في القاهرة هذا العام، وعلقت على بوستر الحفل قائلة:" أنغام في حفل افتتاح مهرجان الموسيقى الكلاسيكية بمركز المنارة يوم الجمعة 26 مارس"، وذلك بعد حفلها الأخير في الشارقة في رأس السنة، في افتتاح مسرح خورفكان.