فيديو ميريام فارس تكشف عن صور واضحة لملامح ابنيها بمناسبة عيد الأم

ميريام فارس احتفلت بيوم الأم بطريقة مميزة اليوم، وكشفت عن لقطات وصور مميزة وجديدة لها مع ابنيها جايدن ودايف، ونشرت فيديو للحظات احتفالهم العائلي بهذه المناسبة.

ميريام فارس تحتفل مع ابنيها بيوم الأم

ونشرت الفنانة ميريام فارس فيديو على حسابها بانستقرام اليوم بمناسبة عيد الأم، وظهرت به برفقة ابنيها جايدن ودايف، وعلقت على الفيديو قائلة:"أعظم إحساس في الوجود.. عيد الأم"، واستعرضت ميريام فارس في الفيديو عدة لحظات لها مع ابنيها أمام قالب الحلوى الكبير وتجهيزات الاحتفال، والتي خطفت الأنظار على مواقع التواصل، خاصة بسبب روحها المرحة مع أبنائها وانسجامهم الكبير في الاحتفال.

ميريام فارس تكشف وجه ابنها الأصغر

وكشفت أيضاً ميريام فارس في احتفالها بيوم الأم عن وجه ابنها الأصغر "دايف"، ونشرت صورة واضحة له في الفيديو أثناء الاحتفال، وهو ما حاز على تفاعل كبير وخاص من الجمهور، والذين علقوا على ملامح ابنها والتشابة بينهما، خاصة إن ميريام فارس استثنت ابنها الأصغر من التزامها بإخفاء وجه عائلتها عن الصور ومواقع التواصل، ونشرت في الشهور الأخيرة عدة صور لملامحه، قبل أن تنشر صورة أخرى وضحة لملامحه.

لحظات عائلية مميزة لميريام فارس مع ابنيها

وشاركت ميريام فارس الجمهور في الشهور الأخيرة عدة لحظات عائلية مميزة، كانت آخرها في عيد الأم اليوم، ومن قبلها احتفالها بعيد ميلاد ابنها جايدن الخامس في أجواء أسرية مرحة داخل منزلها، وحرصت على نشر مجموعة صور وفيديوهات من كواليس التحضير للحفل عبر حسابها على انستجرام، وعلقت عليها:" استمتعت بتعليق زينة عيد ميلاد جايدن كلها بنفسي، خليك في البيت خليك آمن"، كما نشرت مقطع فيديو آخر وهو يعزف على آلة الساكسفون إحدى أغاني الاحتفال بأعياد الميلاد، لافتة إلى أن تلك الهدية الوحيدة التي تمناها نجلها خلال الاحتفال بالعام الجديد 2021، وتابعت: "البارحة فاجئ الجميع بعزفه في عيد ميلاده.. سنة حلوة يا جميل".

وشاركت أيضاً الجمهور لحظات احتفالها ببداية عام 2021 بصور ولقطات مع أبنائها، واستعرضت كواليس تجهيزها لاحتفالات رأس السنة في منزلها، وخطفت الأنظار بظهورها مع ابنيها جايدن ودايف، واللحظات المرحة والخاصة معهما، وواصلت في الصور إخفاء وجه ابنها الأكبر جادين رغم كشفها عن ملامح شقيقه الأصغر دايف.