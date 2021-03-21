فيديو سارة التونسي تكشف كواليس جديدة عن أزمتها بمسلسل يسرا: "تعرضت لاعتداء واستدعيت الشرطة"

سارة التونسي كشفت تفاصيل جديدة عن أزمتها مع منتج مسلسل يسرا الجديد "حرب أهلية"، والتي انتهت باستبعادها من المسلسل وإصدارها بيان أكدت به لجوئها للقضاء المصري ضد الشركة المنتجة.

سارة التونسي تكشف كواليس أزمة استبعادها من مسلسل يسرا

وقالت سارة التونسي في تصريحات لها مع إذاعة "موزاييك" التونسية، إنها لا تعرف السبب الحقيقي وراء استبعادها من مسلسل يسرا الجديد "حرب أهلية"، ونفت كل الاتهامات الموجهة إليها من الشركة المنتجة للمسلسل، وقالت إن التضارب في الاتهامات يؤكد عدم حقيقتها مثل ادعائهم بالتأخر في التصوير أو إثارة المشاكل أو عدم حصولها على التصاريح القانونية للعمل أو التشاجر مع أحد أفراد العمل.

سارة التونسي: تعرضت لمحاولة اعتداء في "حرب أهلية"

وأضافت سارة التونسي إن الشركة وفريق عمل المسلسل كانوا سعداء بمشاركتها في المسلسل، وأشادوا كثيراً بأدائها لدرجة إنه أسند إليها دور رئيسي وصورت ما يقارب 15حلقة، لذلك فهي تستغرب الاستغناء عنها في ظل ضيق الوقت، وقالت إن المسلسل قد لا يلحق بالموسم الرمضان بسبب هذه الأزمة، خاصة إنهم كانوا بالفعل متأخرين في معدلات التصوير، وأشارت إلى إنها فوجئت باستبعادها عن المسلسل لذلك استدعت الشرطة لكي تثبت الواقعة في محضرها.

وكشفت سارة التونسي عن اعتذارها عن عدة أعمال في الفترة الأخيرة بسبب رغبتها في التفرغ لمسلسل "حرب أهلية،" وقالت إن أكبر دليل على التزامها هو اعتذارها عن ما يقارب 5 أعمال درامية مهمة، ومنها بطولات منفردة لها وكذلك فوازير لرمضان، ولكنها فضلت العمل مع الفنانة يسرا والتي تعتبرها من علامات الفن وفي مكانة الفنان عادل إمام، لذلك فهي لم تفتعل المشكلات أو تصاب بالغرور كما أثير عنها مؤخراً.

سارة التونسي ترد على اتهامات افتعالها المشكلات بمسلسل يسرا

واتهمت سارة التونسي أشخاص بالمسلسل بمحاربتها ومحاولة الاعتداء عليها عند اعتراضها بعد علمها بخبر استبعادها ولاستعدائها الشرطة، بالإضافة إلى الهجوم عليها في مواقع التواصل ولا تعرف السبب الحقيقي وراء ذلك، وكانت سارة التونسي قد إصدرت بيان مؤخراً أكدت به لجوئها للقضاء ضد صناع المسلسل بعد استبعادها واستبدالها بالفنانة أروى جودة، وذلك بحجة افتعالها المشكلات بالعمل ومن بينها مشاجرتها مع الفنان باسل خياط.