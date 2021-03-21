منافسة مسلسلات رمضان..دنيا سمير غانم تطرح بوستر "عالم موازي" وأول برومو لمسلسل نيللي كريم

دتيا سمير غانم أعلنت عن تواجدها في موسم رمضان 2021، وطرحت أول بوستر لمسلسلها الجديد "عالم موازي"، واشعلت المنافسة بعد طرح عدد من النجوم لصور وبروموهات جديدة من مسلسلاتهم.

دنيا سمير غانم تطرح بوستر مسلسلها "عالم موازي"

وطرحت الفنانة دنيا سمير غانم البوستر الأول لمسلسها الجديد "عالم موازي"، والذي تنافس به في موسم رمضان 2021، وكشف البوستر عن تقديم دنيا سمير غانم لشخصيتين مختلفتين في المسلسل، وكشفت عن إطلالتها للشخصيتين في العمل، بجانب أبرز المشاركين في المسلسل وعلى رأسهم والدتها دلال عبد العزيز والممثل عمرو وهبة وشيماء سيف ومحمد أوتاكا.

ويتكون مسلسل دنيا سمير غانم من 15 حلقة، وتعود به إلى موسم رمضان بعد غيابها الموسم الماضي، إذ كانت آخر أعمالها في موسم 2019 بمسلسل "بدل الحدوتة 3"، وتفاعل عدد من النجوم مع البوستر الأول لمسلسل دنيا سمير غانم ووجهوا لها التنهئة ومنهم هند صبري ورزان مغربي وعلي ربيع وغيرهم، بالإضافة إلى شقيقتها إيمي سمير غانم والتي أعادت نشر البوستر على حسابها بانستقرام لدعم شقيقتها.

أول برومو لمسلسل "َضد الكسر" لنيللي كريم

ونشرت الشركة المنتجة لمسلسل "ضد الكسر" لنيللي كريم، البرومو الأول للمسلسل على مواقع التواصل، والذي كشف عن لقطات ومشاهد تشويقية في المسلسل، والذي يبدو أن قصته وأجوائه تدور في إطار تشويقي وإجتماعي، وتجسد به نيللي كريم شخصية فتاة من الطبقة الشعبية تتحول حياتها بعد ان تنجح في تحقيق شهرة بسبب فيديوهاتها على مواقع التواصل، ويشارك في المسلسل عدد من النجوم مثل لقاء الخميسي ومحمد فراج وتارا عماد وغيرهم.

أحمد السقا يكشف عن لوك شخصيته في "نسل الأغراب"

وفي نفس السياق، كشف الفنان أحمد السقا عن صورة شخصيته في مسلسل "نسل الأغراب"، ولاقت الصورة تفاعل كبير من الجمهور بسبب اللوك الجديد الذي يظهر به أحمد السقا في المسلسل، والذي يشارك في بطولته مع أمير كرارة ومي عمر وعدد من النجوم مثل إدوارد ونجلاء بدر وأحمد مالك وغيرهم ومن إخراج محمد سامي.