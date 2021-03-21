الفنان السعودي إبراهيم الحربي يغادر المستشفى بعد تعافيه من ”كورونا”

خرج الفنان السعودي إبراهيم الحربي، المقيم في دولة الكويت، من المستشفى بعد تعافيه من فيروس كورونا، وفقا لما أعلنته الإعلامية الكويتية مي العيدان.
وقالت العيدان، عبر حسابها الرسمي في موقع ”إنستغرام“: ”الحمد الله على اكتمال المنة، اليوم خرج الفنان الكبير إبراهيم الحربي من المستشفى بعد تعافيه من فيروس کورونا المستجد“، مضيفة ”شر وزال يا اخوي بويوسف ونورت دارك وما اتشوف شر يا صديقي الراقي“.
وسبق أن خرج يوسف الحربي، نجل الفنان السعودي، وطمأن محبيه عن تطورات الحالة الصحية لوالده؛ إذ أبدى استياءه الشديد من الشائعة التي تم تداولها أخيرا حول دخول والده العناية المركزة.
ومن المتوقع أن يعود الفنان إبراهيم الحربي بعد شفائه من فيروس كورونا إلى تصوير فيلمه الجديد ”الكيلو 300″، وهو من تأليف بندر طلال السعيد، وإخراج ثامر العسلاوي، ويشاركه البطولة نخبة من النجوم، مثل مرام البلوشي وعبدالله الخضر ومحمد الفيلكاوي ومحمد الصراف، ومن المقرر عرضه عبر منصة ”شاهد“.
وكانت آخر أعمال الفنان السعودي مسلسل ”ورود ملونة“، حيث جسد من خلاله شخصية ”عبدالوهاب“، وهو عمل درامي عائلي شاركته البطولة فيه النجمة سلمى سالم وانتصار الشراح.
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