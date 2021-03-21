شاهد.. لقاء الخميسي تحتفل بعيد الأم بالغناء لوالدتها

احتفلت الفنانة لقاء الخميسي، بمناسبة عيد الأم، بالغناء لوالدتها، ونشرت مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام. وبصوت جميل، غنت الفنانة لقاء الخميسي، اغنية "صباح الخير يا مولاتي"، وكتبت: "كل سنة وإنتي أمي وحبيبتي وصاحبتي وسندي وقوتي وصبري ❤️" وتابعت: " كل ثانية وانتي بخير وصحة وسلام وراحة بال يأغلى الناس وكُل الناس يا أُمي ❤️???? " صباح " وانتي الصباح .. كل لحظه وأمهات مصر والعالم منورين حياتنا". وتألقت في الظهور بإطلالة أنيقة، ولوك ميك أب صباحي يظهر جمالها، وتسريحة الويفي لشعرها. يذكر ان الفنانة لقاء الخميسي، قالت إنها بدأت تصوير مسلسل "أجازة مفتوحة" مع النجم شريف منير استعدادا لعرضه بعد رمضان، لافته إلى انها تلعب دور سيدة تدعم المرأة العاملة

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