الفنانة ميرهان حسين تسترجع ذكريات ستار أكاديمي مع والدتها

احتفلت الفنانة ميرهان حسين بمناسبة عيد الأم، بطريقتها الخاصة، واسترجعت لحظات من مشاركتها ببرنامج ستار اكاديمي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت ميريهان: "كان بقالي شهور ماشفتهاش وكانت واحشاني أوي ولا أي حاجة كانت معوضاني عنها... لحظات عمري ماهنساها وأيامها كنت يا دوب بعرف يعني إيه ابقا مشهورة وكنت خايفة ماطمنيش غير حضن أمي ❤️".

وتابعت: "كل سنة وكل الأمهات نعمة في حياتنا يارب احفظهم و ارحم اللي رحلوا عنا إلى جنتك يارب????"

يذكر أن أحدث أعمال ميرهان حسين مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.