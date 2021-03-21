حمدي الميرغني يحتفل بوالدته وزوجته في عيد الأم

احتفل الفنان حمدي الميرغني، بمناسبة عيد الأم، وكتب كلمات رقيقة لوالدته، وشارك صور لزوجته وابنته، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقدّم التهنئة وكتب: "الحمدلله والشكر لله ربنا رزقني باأم صالحة ربنا يخليها ليا تربيتها و دعواتها هي سر النعم والرضا اللي ربنا رزقني به الحمد لله???????? وأجمل النعم دي هي ماما التانية مراتي وحبيبتي اللي بقيت أجمل ماما في الدنيا وحابب اقولك تمارا ف المناسبة دي لوكانت بتتكلم كانت هتقول".

وتابع: "أنا محظوظ أن أنتي مامتي ربنا يخليكي ليا وشكرًا علي كل حاجه عملتيها وبتعمليها ليا بحبك أووووووي ياماما ❤️❤️❤️".