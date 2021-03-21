56 مليون دولار حصيلة ”Raya and the Last Dragon” في أسبوعين

تصدر فيلم الرسوم المتحركة "Raya and the Last Dragon" إيرادات شباك التذاكر الأمريكي عقب طرحه قبل أسبوعين.

وبلغت إيرادات الفيلم الإجمالية 56 مليون دولار، حصد منها 19 مليون دولار بصالات العرض الأمريكية و36 مليونا في السوق الأجنبية، فيما قدرت تكلفته الإنتاجية بنحو 100 مليون دولار. وفق موقع "بوكس أوفيس موجو".

تدور الأحداث بعد سنوات من قيام التنانين بالتضحية القصوى لإنقاذ البشر في مملكة لوماندرا من درون الشرير، تعود المخلوقات الشائنة لتهدد لوماندرا، فتسعى المحاربة (رايا) للعثور على آخر تنين على أمل إنقاذ عالمها من الدرون.

الفيلم من تأليف أديل ليم، وﺇﺧﺮاﺝ دون هال، ويشارك في بطولته أصوات: كيلي ماري تران، أوكوافينا، ألان توديك، جيما تشان، دانييل داي كيم، ساندرا أوه.