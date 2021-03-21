كليب أنا لو زعلانة لـ روبى يتخطى حاجز الـ مليون مشاهدة

تصدّرت أغنية "أنا لو زعلانه" لـ روبي، تريند موقع اليوتيوب بعد طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب" ،وحقق الكليب اكثر من مليون مشاهدة.
والأغنية من كلمات حسام سعيد وألحان خالد حلمي وتوزيع أحمد إبراهيم والكليب من إنتاج وليد منصور وإخراج مصطفي عامر.
تقول كلمات الأغنية: "لا عادي براحتك مين قالك ان انا متضايقه .. من الاول عارفة انك ماشي و مش هبقى انا ليك .. لا عادي براحتك تبعد تفضل مش فارقة .. طول عمرك موجود في حياتي و مش حاسة انا بيك ".
أنا لو زعلانة ، زعلانة على وقتي اللي معاك ضيعته.. على قلبي اللي بإيدي وجعته.. على ثقتي في نفسي اللي اتهزت ميت مره معاك.. أيوه أنا غلطانة بأمانة .. كان لازم تيجي مني من الأول .. انا ليه سبت الوقت يطول .. مش كنت انا اولى بكل دقيقة ضاعت وياك".
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