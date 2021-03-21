شاهد.. رد عمر كمال على سعد الصغير

شهدت الساعات الماضية ردود فعل غاضبة من بعض مطربي المهرجانات، ردا على تصريحات سعد الصغير في برنامج مع الفارس على قناة الرشيد العراقية.

ونشر عمر كمال مغني المهرجانات على حسابه بموقع فيسبوك، مجموعة صور لأرقام مشاهدات عدد من أغنياته مع حسن شاكوش وحمو بيكا، وعلق عليها قائلا:" في مطرب شعبى بيقول علينا إننا تاريخنا أغنية واحدة!".

واستطرد عمر كمال قائلا:"بيقول علينا لو مشينا جمبه ف الشارع محدش يعرفنا ! وبيقول بنت الجيران بـ 2 جنيه وملهاش لازمة.. واحنا معملناش أي تاريخ يذكر !!.. وأنا بقولك دول شوية نجاحات" في إشارة إلى ملايين المشاهدات لأغنياتهم.

ووجه عمر كمال رسالة إلى سعد الصغير رغم عدم ذكر اسمه في منشوره قائلا:"أنا بحترمك عشان كلت في بيتك عيش وملح.. ومش هقولك إن تاريخك كله ميجيش مشاهدات أغنية زى عود البطل مثلا أو ال x6".

وأوضح:" بس هقولك احترمنا عشان احنا إخواتك الصغيرين.. وبنحترمك وبنحترم أي حد أكبر وأقدم مننا في الشغل ودي أرزاق وده وقتنا.. وأكيد غيرنا هيطلع بعدنا زي ما كنت انت في يوم بنتفرج على نجاحك وبنحبك".

قال سعد الصغير في تصريحاته ردا على سؤال نزار الفارس بأن عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا "واكلين الجو.. انت تيجي جنبهم ايه" بحسب وصف المذيع العراقي، إن المهرجانات لن تسحب البساط من أي مطرب شعبي.

ووضح سعد الصغير أن حسن شاكوش لا يحيي الأفراح مثل عمر كمال، لأنه صحيفته الشخصية لا تسمح بذلك، قائلا:" طول منا كل يوم شغال فرحين واتنين وتلاتة فهما لم يسحبوا البساط مني".