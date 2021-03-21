الهضبة يتألق فى حفل الماسة بالعاصمة الإدارية

أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا ضخما بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو الخبر الذي انفرد به صدى البلد مساء أمس .
وقدم الهضبة مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه ، بما فيها أغنيات ألبومه الجديد يا أنا يا لأ ، وذلك وسط تفاعل كبير من الحضور .
وحرص الهضبة على شكر منظمي الحفل وأبدى سعادته بالتواجد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وحضر الحفل نخبة من نجوم الفن والمجتمع من بينهم خالد الصاوي وأروى جودة، ودرة.
وفي سياق آخر ، تصدرت أغنية "يا أنا يا لأ" للهضبة، المركز الأول بقائمة الأغاني الأكثر استماعًا على تطبيق "أنغامي" في مصر بشهر فبراير.
وطرح عمرو دياب، ألبومه الغنائي الجديد "يا أنا يا لأ" في الأسواق رسميًا، بعدما يقرب من شهر من طرحه عبر المنصات الإلكترونية، وخدمة إحدى شركات الاتصالات بمصر.
وألبوم عمرو دياب يحتوي على 11 أغنية بالإضافة إلى نسخة ريمكس من أغنية "محسود .
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