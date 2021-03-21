أحمد السعدني يهنئ والدته بمناسبة عيد الأم

نشر الفنان أحمد السعدني، صورة عبر حسابه بموقع "إنستجرام" برفقة والدته بمناسبة عيد الأم، الذي يوافق اليوم الأحد 21 مارس. وعلق على الصورة، قائلا: "كل سنة وأنتي ست الناس وأهم الناس وأحلى الناس وكل الناس ربنا يخليكى ليا".
ويشارك السعدني في مسلسل "زى البيت الوقف"، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف ورشة أحمد الشخيبى، وإخراج عصام عبد الحميد.
وتدور أحداثه في إطار درمي اجتماعي تدور أحداث المسلسل، حول العلاقات الأسرية والزوجية، وذلك حيث تنشأ خلافات بين زوجين، تؤدي إلى ترك الزوج المنزل ورفضه لفكرة الطلاق.
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