وفاة المفكرة ”نوال السعداوي” عن عمر يناهز 90 عاما

توفيت اليوم الأحد 21 مارس، الدكتورة نوال السعداوى، عن عمر يناهز 90 عاماً، وذلك بعد صراع مع المرض.

ولدت نوال السعداوى في 27 أكتوبر عام 1931، وهي طبيبة أمراض صدرية ونفسية، وكاتبة وروائية مصرية مدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص.