نشرت الفنانة يسرا، صورة تجمعها بوالدتها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، احتفالًا بمناسبة عيد الأم. وكتبت يسرا: "وحشتيني أوي يا أمي يا حتة من روحي.. دايما معايا وفي بالي و جوة قلبي.. أنا عايشة بدعاكِ وبسيرتك العظيمة.. ربنا يرحمك ويجعلك من سيدات أهل الجنة يارب ????????". وطالبت يسرا جمهورها بالدعاء لأمها: "أسألكم الفاتحة والدعاء لأمي ولكل من رحلوا عنا." ومن ناحية أخرى، تشارك يسرا في السباق الرمضاني ٢٠٢١، ببطولة مسلسل "حرب أهلية". المسلسل يشارك فى بطولته كل من اروى جودة وجميلة عوض وباسل خياط. والعمل تدور أحداثه فى اطار اجتماعى حول طبيبة تجميل تقدم شخصيتها يسرا ولديها ابنة تدخلها فى العديد من الصراعات، كما تواجه العديد من الخلافات مع زوجها، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يسرا تفتقد والدتها بعيد الأم: وحشتيني أوي يا أمي يا حتة من... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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