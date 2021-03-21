السياحة: تنظيم المعهد البولندي لعقد ورشة عمل عن موقع نقلون الأثري

تعلن وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار عن تنظيم المعهد البولندي لعقد ورشة عمل عن موقع نقلون الأثري بعنوان:

"نتائج العمل الأثري ودراسة المواد الأثرية بموقع نقلون بالفيوم"

خلال الفترة من 31 مارس حتى 1 إبريل 2021 وذلك امفتشي الآثار الإسلامية والقبطية، والباحثين في علم الآثار البيولوجية، وأخصائيوا الترميم.

-أن يكون المتقدم من العاملين بمحافظات القاهرة والجيزة وبني سويف والفيوم (علماً بأنه لا يوجد مكان للإقامة).

-الحصول على موافقة جهة العمل على استمارة الترشيح المرفقة ولن يتم النظر للطلبات المقدمة بدون اعتماد المدير المباشر وختم جهة العمل.

للتقديم:

١-استيفاء البيانات الموضحة بالنموذج المرفق على الرابط التالي:

https://forms.gle/SCi6hSb3rwf1bvSG8

٢- ملء الاستمارة المرفقة بالإعلان، وإعادة إرسالها بصيغة PDF على البريد الإلكتروني الخاص بوحدة التدريب المركزي [email protected] موضحاً بخانة عنوان البريد الإلكتروني اسم التدريب وذلك اقصاه في 25 مارس 2021.

مع أطيب أمنياتنا بالتوفيق.