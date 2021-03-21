24 مارس.. صالون الأوبرا الثقافى يحتفل باليوم العالمي للمرأة

بمناسبة الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة، يعقد صالون الأوبرا الثقافي أمسية فى السابعة مساء الأربعاء 24 مارس على المسرح الصغير تستضيف مجموعة من المبدعات العربيات هن الكاتبات السورية قمر صبري الجاسم ، الجزائرية فتيحة عبدالرحمن بقه ، اليمنية فاطمة العشبي ، والمصريات الكاتبة والناشرة الدكتورة زينب ابو سنه ، والشاعرات الهام عفيفي ،عبير العيسوي ، حنان شاهين ، شاهيناز الفقي ، ياسمين عبدالعزيز. ويديرها الفنان أمين الصيرفى ويتخللها فقرة غنائية لفرح بسمه بمصاحبة عارفة البيانو دانا محسن. يتناول الحوار أهم قضايا المرأة العربية ورؤيتها الإبداعية إلى جانب مناقشة التجارب الشخصية لهن وطريقهن إلى النجاح فى العمل الثقافى والإنسانى بإعتبارهن نماذج مضيئة فى بلادهن.

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