ابرز احتفالات النجوم ورسائلهم بـ عيد الأم 2021 ..."الأم بركة وأمان"

احتفل النجوم بـ عيد الأم 2021 بطريقة مميزة على السوشيال ميديا من خلال نشر صورهم مع أمهاتهم او ابنائهم موجهين معايدات مميزة لجميع الأمهات في العالم، ومؤكدين بأن الأم دوت الخليج البركة والأمان والسند في الحياة.

رصدنا لكم مجموعة من احتفالات النجوم بعيد الأم على السوشيال ميديا ورسائلهم بهذه المناسبة:

أمل عرفة

الفنانة السورية أمل عرفة احتفلت بأمومتها بهذه المناسبة ونشرت صورتها مع ابنتيها وعلقت قائلة :"الدنيا أم وبعرف شو يعني كون دنيتهون والله يقدرني اكتر واكتر .. عيد أم مبارك".

هيفاء حسين

الفنانة البحرينية هيفاء حسين احتفلت بأمومتها مع توأمها كما نشرت رسالة لوالدتها، ورسالة أخرى لحماتها الراحلة فكتبت قائلة: "وجود الأم يعني الأمان والبركة في هالدنيا.. ربي يرحم أمي الثانية ويغفر لها.. ويطول في عمر ماماتي ويخليج لنا وربي يحنن قلبي عليج ولا يجعلني مقصرة فيج.. كل عام وكل أم بخير".

أحمد السعدني

أحمد السعدنى احتفل بعيد الأم مع والدته فنشر صورة له برفقتها وأرفقها بمعايدة مميزة لها فكتب لها قائلاً: "كل سنة وانتي ست الناس وأهم الناس وأحلى الناس وكل الناس ربنا يخليكي ليا".

محمد رمضان

محمد رمضان تمنى بمناسبة عيد الأم الرضا من والدته فنشر مقطع فيديو من أحد البرامج وعلق قائلا "كل سنة وكل ابن أمه راضية عنه، عيد الام ربنا يحفظ الأمهات".

آيتن عامر

الفنانة آيتن عامر احتفلت بهذه المناسبة السعيدة عبر انستغرام من خلال نشر عدة صور تجمعها بوالدتها، وأرفقتها برسالة مؤثرة كتبت فيها :"انا مهما اروح و اجي ماليش غير حضن أمي، من بعدها مفيش امان و مفيش حنية، المخلصة الوفية الحاجة الحلوة اللي فيا. دوت الخليج البركة اللى عندي وماليش بركة إلا دوت الخليج, الطيبه الأميرة أمي الست الأصيلة.حياتي وذكرياتي في تقاطيعها الجميلة. كل سنة وانتى طيبة يا أمي".

روجينا

الفنانة روجينا نشرت مجموعة من الصور برفقة والدتها عبر حسابها الشخصي عبر موقع انستجرام وتوجهت لها بمعايدة مميزة مع جميع الأمهات وكتبت لها :""كل سنة وانت الامان والحنية والسند كل سنة وانت حسك فى الدنيا بيطمنى كل سنة وانتى دعواتك ليا بتقوينى كل سنة ورضاكى عنى يبقى سبب فى رضا ربنا عليا ربنا يحفظك ليا ويرزقك الصحة ياامى وافضل تحت رجليكى كل عيد ام وانتى طيبة كل عيد ام وكل الامهات بخير ".

شيماء سيف

الفنانة شيماء سيف احتفلت بمناسبة عيد الأم عبر انستغرام من خلال نشرها صورة تجمعها مع والدتها وكتبت قائلة: "انتي الغالية اللي مفيش في غلاوتها وانتي قلبي وحبيبتي وحياتي".

كما نشر العديد من النجوم صورهم برفقة امهاتهم على السوشيال ميديا موجهين لهم اجمل المعايدات بهذه المناسبة السعيدة.