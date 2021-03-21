الكشف عن هوية عدد من ضحايا برنامج رامز جلال في رمضان 2021

رامز جلال مع اقتراب عرض برنامجه الجديد في شهر رمضان2021 يبحث الجمهور عن تفاصيل جديدة حول فكرة البرنامج وأبرز الضيوف الذين من المقرر أن يشاركون فيه، وقد انتشرت أسماء بعضهم في الساعات الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

الكشف عن بعض الضحايا الجدد لبرنامج رامز جلال في رمضان

عمر ربيع ياسين الإعلامي المصري كشف في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر" عن أسماء بعض ضيوف برنامج رامز جلال الجديد المقرر عرضه في شهر رمضان 2021، حيث أكد مقدم برنامج "نمبر وان" على قناة النهار أن بعض نجوم كرة القدم المصرية قد انتهوا خلال الأيام الماضية من تصوير حلقاتهم في البرنامج الذي لم يتأكد اسمه النهائي بعد، وأوضح أن الضحايا هم محمد مجدي قفشة ومحمد هاني، ومروان محسن لاعبي النادي الأهلي المصري، ومحمود جنش لاعب نادي الزمالك فكتب: "أفشة وجنش ومحمد هاني ومروان محسن انتهوا من تصوير حلقاتهم في برنامج (رامز مريض نفسي)".

معلومات جديدة عن برنامج رامز جلال 2021

برنامج رامز جلال الجديد أوضح عمر ربيع ياسين أن نجوم الذين شاركوا فيه قد قاموا بتصوير حلقاتهم في المملكة العربية السعودية وتحديدا في مدينة الملاهي، فكتب: "الحلقات تم تصويرها في مدينة الملاهي في السعودية و يعرض البرنامج في شهر رمضان الكريم"، وقد ترددت في الفترة الأخيرة بعض المعلومات عن فكرة البرنامج والمقلب الذي سوف يتعرض له ضيوف رامز جلال حيث سيتم تنفيذه داخل مدينة ملاهي وسوف يحضر الضيف ويمر بمغامرة داخلها وفي نهاية يسقط من ارتفاع كبير بالمياه، وقد تردد كذلك أن رامز جلال أوقع عدد من نجوم الفن في البرنامج ومنهم أحمد سعد وويزو.

رامز جلال يواجه تحذيرات بمنع ظهوره

"رامز مريض نفسي" هو الاسم الذي تم تداوله بشكل واسع خلال الفترة الماضية من قبل بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، كما أعلن كذلك أحد مطربي المهرجانات في مصر عن حلوله ضيف في البرنامج والذي ذكر نفس الاسم ليعود بعد ذلك لينفي مشاركته فيه، في وقت نفت mbc ما يتم ترديده حول اسم برنامج رامز الجديد المقرر عرضه في رمضان 2021، ومن المتوقع ان تحسم قناة mbc الجدل حول اسم البرنامج وفكرته خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويأتي عرض برنامج رامز جلال الجديد وسط تحذيرات من نقابة الإعلاميين بمصر التي أصدرت بياناً أعلنت به منع ظهور رامز جلال على أي وسيلة إعلام تبث داخل مصر لحين توفيق أوضاعه على خلفية ما وصفته بـ"الخروقات" التى ينتهجها في برامج مقالبه وآخرها "رامز مجنون رسمي".