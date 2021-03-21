دنيا سمير غانم تكشف عن البوستر الدعائى لمسلسلها الرمضانى ”عالم موازى”

كشفت الفنانة دنيا سمير غانم، عن الملصق الدعائي لمسلسلها الرمضاني الجديد "عالم موازي"، حيث كان يحمل اسم المدينة وتم تغييره الفترة الماضية، وظهرت دنيا في الصورة بشخصيتين، ومعها كل من شيماء سيف ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا وعمرو وهبة.

وتواصل تصويره يوميًا بشكل مكثف فى استوديو الأهرام، وتجمع المشاهد بينها وبين هشام جمال وبين أوتاكا وعمرو وهبة وهشام جمال، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وذلك تمهيدًا لعرض العمل فى شهر رمضان المقبل، حيث يقدم العمل من 15 حلقة.

مسلسل "عالم موازى" إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وهشام جمال، ويشارك فى بطولته بجانب دنيا سمير غانم كل من عمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا وإسلام إبراهيم ودلال عبد العزيز، وعدد كبير من ضيوف الشرف.

وكان آخر أعمال دنيا سمير غانم في الدراما مسلسل بدل الحدوتة 3، من تأليف أيمن وتار وشريف نجيب، وشارك في بطولته سمير غانم، محمد سلام، عمرو وهبة، شيماء سيف، هشام ماجد، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، أحمد رزق، محمد ثروت، دلال عبد العزيز، محمد شاهين، وآخرين، وإخراج خالد الحلفاوي، وتم تقديمه في 3 حواديت كل حدوتة من 10 حلقات وباسم مختلف.

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