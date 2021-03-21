شفاء الفنان إبراهيم الحربي من فيروس كورونا والنجوم يحتفلون به

إبراهيم الحربي الفنان السعودي غادر المستشفى في الساعات الماضية بعد رحلة علاج على إثر إصابته بفيروس كورونا، وقدم العديد من النجوم التهاني له لعودته بالسلامة إلى منزله وأسرته.

خروج الفنان إبراهيم الحربي من المستشفى بعد تعافيه من كورونا

داوود حسين نشر عبر حسابه على "انستجرام" صورة تجمعه مع الفنان إبراهيم الحربي كشف من خلالها عن عودة الأخير لمنزله بعدما غادر مستشفى جابر الأحمد بالكويت التي تواجد فيها خلال الأيام الماضية من أجل تلقي العلاج من فيروس كورونا، وأكد داوود حسين على شفاء الفنان السعودي من الفيروس كما وجه الشكر لكل من سانده ودعمه في الأيام الأخيرة من أجل أن يتجاوز هذا الوضع الصحي فكتب الفنان الكويتي: "الحمد لله .. خرج أخي و صديقي ابراهيم الحربي من المستشفى مشافى معافى..شكراً لدعواتكم و دعمكم المعنوي و سؤالكم المستمر..اللهم شافي و عافي كل مريض..والحمد لله دائماً و ابداً".

النجوم يحتفون بعودة الفنان إبراهيم الحربي إلى منزله

عبدالله الخضر الفنان الكويتي وجه التهنئة للفنان إبراهيم الحربي بعد عودته إلى منزله وشفائه من فيروس كورونا، فكتب رسالة عبر حساب على "انستجرام" للفنان السعودي وقال فيها: "الحمدالله على اكتمال المنة..اليوم خرج الفنان الكبير ابراهيم الحربي من المستشفى بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد..شر وزال يا اخوي بويوسف و نورت دارك و ما اتشوف شر ياصديقي الراقي"

الإعلامية مي العيدان نشرت أيضا عبر حسابها على "انستجرام" صورة للفنان إبراهيم الحربي أكدت من خلالها على تجاوزه محنته الصحية وتمنت له دوام الصحة فكتبت: "لله الحمد والمنة.. تم خروج الفنان ابراهيم الحربي من المستشفى بالتشافي من فيروس كورونا.. نسأل الله العلي العظيم أن يحفظه ويديم عليه الصحة والعافية"، كما علقت الفنانة أبرار الكويتية على خروج الفنان إبراهيم الحربي من المستشفى فكتبت: "الف الحمدلله".

إبراهيم الحربي يواجه شائعات بسبب مرضه

إبراهيم الحربي واجه بعد نقله إلى المستشفى في الكويت العديد من الشائعات التي تحدثت عن تدهور في حالته الصحية ودخوله العناية المركزة، مما تسبب في قلق العديد من محبيه وكذلك زملائه في الوسط الفني حتى نشر نجله تغريدة عبر حسابها على "تويتر" نفى فيها هذه الشائعة وأكد على وجود والده في المستشفى من أجل تلقي العلاج وأنه حالته مستقرة، في وقت نشر العديد من النجوم رسائل يساندون فيه النجم السعودي ويتمنون له دوام الصحة وأن يتجاوز هذه الأزمة على خير.

يذكر أن الفنان إبراهيم الحربي يشارك في بطولة مسلسل "أبو طار" مع الفنان داوود حسين، والعمل من المقرر أن يعرض في شهر رمضان القادم.