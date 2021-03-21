جائزة الآغا خان للعمارة تعلن عن اللجنة التوجيهية للجائزة لدورة 2022

في ثقافة وفنون 21 مارس,2021

جنيف ـ (الوطن) :

أعلنت جائزة الآغا خان للعمارة عن أعضاء اللجنة التوجيهية للدورة الخامسة عشرة من الجائزة 2020-2022 حيث يترأسها الآغا خان وتضم كلا من الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار في مملكة البحرين، وإِمري أرولات، مؤسس مكتب إِمري أرولات لهندسة العمارة في إسطنبول وميساء البطاينة، مهندسة معمارية وصاحبة “شركة ميسم معماريون ومهندسون” في الأردن، وديفيد تشيبرفيلد، مدير مكتب ديفيد تشيبرفيلد لمهندسي العمارة في لندن، وسليمان بشير ديان، مدير معهد الدراسات الإفريقية بجامعة كولومبيا في نيويورك، وناصر الرباط، أستاذ الآغا خان للعمارة الإسلامية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في كامبريدج، ومارينا تبسُّم، مديرة مكتب مارينا تبسُّم لمهندسي العمارة في دكا، بنغلاديش، وسارة م. وايتينغ، عميدة كلية الدراسات العليا للتصميم بجامعة هارفارد في كامبريدج، وفرّخ درخشاني ويشغل منصب مدير الجائزة.

وتُمثل اللجنة التوجيهية الهيئة الحاكمة للجائزة، وهي تقوم بتعيين أعضاء لجنة التحكيم العليا المستقلين، والذين يقومون باختيار المشاريع الفائزة من ضمن المشاريع المرشحة للجائزة، إضافةً إلى أنها مسؤولة عن إرساء المعايير الحالية لأهلية المشاريع المرشّحة، بغية رسم معالم توجّه الجائزة من حيث الموضوعات، فضلاً عن وضع الخطط الخاصة بمستقبل الجائزة ودوراتها على المدى الطويل.

تأسست جائزة الآغا خان للعمارة في عام 1977، وتُمنح الجائزة كل ثلاث سنوات للمشاريع التي تقدم معايير جديدة في التميّز المعماري، وممارسات التخطيط، فضلاً عن الحفاظ على المواقع التاريخية وهندسة المناظر الطبيعية.

تتوجه الجائزة نحو المشاريع التي تقدم أكبر قدر من التدخلات المعمارية، مع إيلاء اهتمام خاص للمشاريع التي تستخدم الموارد المحلية والتكنولوجيا الملائمة بطرق مبتكرة، وكذلك المشاريع التي يُرجّح أن تشكّل مصدر إلهام لجهود مشابهة في أماكن أخرى من العالم. يُذكر أن الجائزة لا تحدد المشاريع المختارة على أساس مكان تواجدها، وإنما على أساس نجاحها وتلبيتها لاحتياجات وطموحات المجتمعات التي يتمتع المسلمون بحضور كبير فيها. وتم توثيق أكثر من 9 آلاف مشروع.

وتُقام الاحتفالات للإعلان عن المشاريع الفائزة عند اختتام كل دورة كل ثلاث سنوات دائماً في أماكن يتم اختيارها بعناية لما تشكّله من أهمية من الناحية المعمارية والثقافية للعالم الإسلامي، ولهذا أُقيمت حفلات توزيع الجوائز السابقة في العديد من الأماكن التي تشكّل بحد ذاتها تحفةً فنيةً، ومن ضمنها حدائق شاليمار في لاهور (1980)، وقصر توبكابي في إسطنبول (1983)، وقصر الحمراء في غرناطة (1998) وقبر الإمبراطور همايون في دلهي (2004)، ومسرح موسى جليل التتاري وقازان الكرملين في روسيا الاتحادية (2019).

تبلغ قيمة جائزة الآغا خان للعمارة مليون دولار أميركي، وقد أدت المعايير الصعبة والدقيقة في اختيار المشاريع المرشحة أو الفائزة بالجائزة إلى اعتبار الجائزة، في عيون العديد من المراقبين، كواحدة من أهم الجوائز العالمية في مجال العمارة.