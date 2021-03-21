جامعة السلطان قابوس تصدر كتابا حول تطوير المناهج الدراسية في ظل الجائحة

مسقط – العمانية:

أصدرت جامعة السلطان قابوس كتابا جديدا يستعرض تطوير المناهج الدراسية في ظل جائحة كورونا كوفيد 19، ويعد الكتاب الذي حمل عنوان (تطوير المناهج الدراسية في ظل كوفيد ـ 19: استشراف من قلب الجائحة ” الأول من نوعه في الشرق الأوسط وهو من تأليف مجموعة من أكاديميي كلية التربية في الجامعة. ويتزامن هذا الكتاب الذي حرّره الدكتور سيف بن ناصر المعمري -أستاذ مشارك مناهج وطرق تدريس الدراسات الاجتماعية بكلية التربية، مع جائحة كورونا كوفيد 19 التي أحدثت اضطرابًا غير مسبوق في الاقتصادات وأنظمة الحياة المختلفة وعرقلت أنظمة التعليم في معظم دول العالم، مما جعل دول العالم تواجه تحديات صحية وتعليمية من أجل ضمان تعليم الطلبة بأي شكل كان في ظل توقعات باستمرار الجائحة، وبدا واضحًا أنه لا سبيل إلا الاستعانة بالأدوات التكنولوجية لربط الطلبة بمناهجهم وهم في منازلهم، والتحول إلى التعليم عن بعد أيًّا كانت طبيعة ذلك التعليم. ويتضمن الكتاب مقدمة وعشرة فصول وخاتمة مع قائمة المراجع، وعدد صفحاته 272 صفحة، والكتاب متاح إلكترونيًا مجانًا. واشتمل الكتاب على عدة مجالات في الجوانب الإنسانية (اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية)، والجوانب العلمية التطبيقية (العلوم والرياضيات)، والمهارات الفردية (التربية الفنية، والتربية الرياضية، والتربية الموسيقية)، والجوانب التكنولوجية (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات).

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