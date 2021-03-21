(هواة العود) تواصل تنفيذ برنامجها التدريبي

مسقط ـ “الوطن” :

تواصل الجمعية العُمانية لهواة العود تنفيذ برامجها التدريبية في أساسيات العزف على آلة العود للهواة، والتي بدأت في منتصف يناير المنصرم بمقر الجمعية ثم تم تنفيذها عن بعد، ويقوم بتدريب المشاركين في هذا البرنامج خالد التويجري حيث تم تقسيم المشاركين وعددهم 26 مشاركا الى مجموعتين ويتم تقديم الدروس عبر برنامج زووم بواقع يومين في الأسبوع. ويشتمل برنامج الدورة على جانبين نظري وعملي حيث يتم في الجانب النظري تقديم دروس في القواعد العامة للموسيقى مثل قراءة النوتة ومعرفة الأزمنة الايقاعية وأشكالها وأسماء النغمات والسلالم والمقامات والمسافات بين النغمات وفي الجانب العملي يتم فيه التدريب على أربعة مقامات وقوالب موسيقية وهي مقام العجم ومقام الراست ومقام البياتي ومقام النهاوند، ويأتي التدريب على هذه المقامات لأنها تعتبر من أساسيات الموسيقى العربية وهي مهمة لأي فنان ليتمكن من تمييز المقامات عند سماع أي مقطوعة والعزف الصحيح لها.

تهدف الجمعية من تقديم هذا البرنامج التدريبي السنوي الى صقل مهارات المشاركين، حيث يختص بتعليم هواة العود مبادئ العزف الصحيحة ونظريات الموسيقى العربية.

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